Cloud4Y предоставил стартапу «Инум» сервера с защитой от DDoS

«Инум» — стартап, которых запускался совместно с Тамбовским Государственным Университетом им. Г.Р. Державина. Проект направлен на развитие потенциала людей за счет выявления и использования точек личностного и профессионального роста, предотвращения рисков, связанных с нересурсными состояниями. Также представители компании, среди которых есть специалисты-психологи и HR, сопровождали стажировки и практики в компаниях и у частных предпринимателей.

Чтобы обеспечить конфиденциальность данных клиентов, «Инум» использовал для хранения данных защищенный облачный контур Cloud4Y, аттестованный согласно требованиям ФЗ-152. Такой выбор позволил отказаться от покупки собственного оборудования и прохождения длительной процедуры аттестации в контролирующих органах. Решение упрощает соблюдение требований 152-ФЗ и помогает избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных российских граждан. Кроме того, аренда виртуальных мощностей позволяет быстро запустить новый продукт и масштабировать его, если стартап начинает быстро развиваться. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Дополнительно к виртуальной инфраструктуре компания «Инум» воспользовалась услугой защиты от DDoS. Это решение легко интегрируется с инфраструктурой, размещенной в облаке Cloud4Y по модели IaaS. Не требуется переноса данных, дополнительных настроек, установки ПО или покупки оборудования. Уровень защиты можно регулировать, что позволяет организовать систему с минимально требуемыми параметрами или по-настоящему надежную, способную отразить гигабитные атаки.

Через некоторое время после начала использования виртуальной инфраструктуры Cloud4Y создатели «Инум» запустили еще несколько проектов, которые продолжают развиваться. В настоящее время сотрудничество с компанией продолжается.