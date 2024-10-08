Автоматизация бизнес-процессов «Ультра Си» от «Первого Бита» на 40% увеличила скорость получения отчетности

Екатеринбургский проектный офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал текущую деятельность ООО «Горно-химическая Компания «Ультра Си» при помощи программного комплекса «1С:Корпорация». Большую часть бизнес-процессов заказчик автоматизировал впервые. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

До начала проекта регламентированный учет в «Ультра Си» вели в системе «1С:Бухаглтерия 8», а учет по остальным функциональным контурах не был автоматизирован и велся в таблицах Excel. Руководство компании приняло решение комплексно автоматизировать бизнес-процессы предприятия, что позволит ускорить рабочие процессы.

За реализацией проекта «Ультра Си» обратились в проектный офис «Екатеринбург. Реальная автоматизация» ИТ-интегратора «Первый Бит». На первом этапе было проведено экспресс-обследование - сформулированы границы проекта и собраны ключевые бизнес-требования.

По результатам обследования была составлена дорожная карта, в рамках которой была реализована и запущена в эксплуатацию необходимая функциональность решений «1С:ERP. Управление холдингом» и «1С:Документооборот 8 КОРП», которые входят в программный комплекс «1С:Корпорация».

Проект осуществляли поэтапно, последовательно запуская в эксплуатацию функциональные блоки. Были запущены модули «1С:ERP Управление холдингом» для управления продажами, складскими запасами, закупками, затратами, производством и ремонтами.

В результате внедрения решения «1С:Документооборот 8 КОРП» (1С:ДО), в «Ультра Си» появилась прозрачность процессов согласования документов, повышен контроль над процессами согласования документов и повышена скорость их обработки. Отказ от бумажных носителей позволил исключить потерю данных о документах и этапах их согласования.

Помимо 1С:ДО, систему «1С:ERP. Управление холдингом» интегрировали с решением «1С:Производственная безопасность. Охрана труда» в части планирования выдачи СИЗ и актуализации складских остатков, а с конфигурацией «1С:Зарплата и управление персоналом» – в части передачи данных для расчета заработной платы и получения данных о начисленных средствах.

«В рамках проекта мы разработали для заказчика уникальный механизм выгрузки отчетов комиссионера из маркетплейсов Ozon и Wildberries. Функционал представленных на рынке типовых решений для интеграции с маркетплейсами оказался избыточным, поэтому самым эффективным вариантом оказалось разработка интеграции специально под проект», – сказал Павел Клинских, руководитель проектного департамента в компании «Первый Бит».

«Благодаря специалистам «Первого Бита» у нас появилась возможность автоматического расчета себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. Учет ТМЦ, переданных в производство или хранящихся на складах, стал прозрачным. Появилась возможность планирования, и, как следствие, оптимизации запасов на складах», – сказала Ольга Толстых, экономист первой категории в ООО «Горно-химическая компания «Ультра Си».

В результате скорость получения управленческой отчетности и оперативной информации о производственном процессе в «Ультра Си» увеличилась на 40%.

За счет ухода от Excel было снижено влияние человеческого фактора при отражении хозяйственной деятельности предприятия. Это позволило менеджменту «Ультра Си» эффективнее управлять производственными процессами, снизить время простоев оборудования и объем производственных издержек.

Компании «Первый Бит» и «Ультра Си» планируют продолжать работу по развитию интегрированной учетной системы. Автоматизация текущих процессов компании стала первым шагом, необходимым для дальнейшего масштабирования ИТ-решений.