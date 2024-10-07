«Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» для пилотирования BillogicPlatform

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» и предлагает семи компаниям бесплатный доступ к платформе BillogicPlatform для автоматизации подписочной модели продаж. Уникальное решение основано на опыте работы платформы в 25 странах, оно предлагает альтернативу зарубежным вендорам и независимость от них. Клиенты получают возможность протестировать комплексную систему управления подписками с индивидуальной настройкой и поддержкой в течение шести месяцев. Об этом CNews сообщили представители Softline.

BillogicPlatform имеет более чем десятилетнюю историю. Начиная с 2016 г. ГК Softline использует биллинговую платформу для автоматизации продаж подписок. Практический опыт способствовал интенсивному развитию продукта, регулярному появлению новых возможностей и улучшений в итоге позволил открыть биллинговую платформу для внешнего рынка в сентябре 2024 г.

С 1 октября 2024 г. семь компаний, заинтересованных в данном решении, смогут получить бесплатный доступ к облачной инсталляции биллинговой платформы на период до шести месяцев. Персональный куратор и техническая команда платформы помогут осуществить настройки с учетом индивидуальных требований заказчиков и особенностей их продуктовых каталогов и сценариев продаж. Отсутствие жесткого дедлайна по триальному периоду поможет заказчикам в спокойном режиме изучить функциональные возможности продукта и сделать выводы об их соответствии своим задачам.

Платформа BillogicPlatform будет полезна компаниям, которые планируют продавать услуги или товары по подписке или уже используют подписочную модель, но нуждаются в автоматизации расчетов и бизнес-процессов, контроле за продлениями и оттоком, минимизации финансовых рисков. Также платформа решает задачу перевода клиентов и партнеров на самообслуживание на всех стадиях жизненного цикла.

Облачная инсталляция платформы обладает полным набором функциональных возможностей, но в отличие от On-Premise варианта поставки ее использование можно начать в любой момент: на настройку и предоставление доступа новому клиенту уходит две минуты. Помимо помощи персонального менеджера заказчики смогут пользоваться подробной документацией, а также тестировать API платформы без ограничений. В качестве еще одного бонуса в ходе полета мы предложим протестировать расширение под базу «1С ERP» для простой интеграции с ERP системой заказчика.

Среди возможностей BillogicPlatform: автоматизированное управление подписками, настройки логики биллинга, мультитенантность, кастомизации пользовательских интерфейсов, поддержка мультиязычности и мультивалютности, готовые интеграции с платежными системами, маркетинговые инструменты.

Биллинговая платформа BillogicPlatform позволяет организовать любую иерархическую структуру из дистрибьюторов и реселлеров различных уровней для конкретного бизнеса или нескольких бизнесов, которые могут работать изолированно. В рамках проекта «Billogic Джет» возможно тестирование любого формата работы – как в прямом, так и в партнерском канале.

«Переход от внутреннего использования продукта к работе с внешними клиентами – сложный и ответственный шаг, – сказала Ирина Кузнецова, владелец продукта BillogicPlatform. – На текущем этапе нам важно получать обратную связь от рынка и корректировать развитие продукта с учетом мнения наших новых пользователей. Мы решили, что полет на«Billogic Джет» будет полезен компаниям, которые хотят серьезно подойти к выбору биллинговой платформы. А наша команда сделает все возможное, чтобы полет прошел удачно».