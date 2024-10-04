CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Новый сервер «Р7-Команда»: практичнее для пользователя, удобнее для администратора

Модуль видео-конференц-связи «Р7-Команда» серверной версии обновился, это принесло пользователям новый уровень удобства, а системным администраторам — больше возможностей по интеграции в ИТ-инфраструктуру. Теперь можно создавать и редактировать офисные документы не выходя из чата, временно включать микрофон по нажатию пробела, развертывать сервер «Команды» за NAT и др.

С новой версией «Р7-Команда» пользователям стало доступно создание, редактирование и прочие работы с документами непосредственно в чате. В некоторых случаях это удобнее и быстрее. Функция привязана к кнопке «Прикрепить» рядом с полем ввода сообщений чата.

Появился также и новый вид статуса — «В звонке». Он означает, что пользователь сейчас занят, так как уже с кем-то разговаривает. Опция активна по умолчанию, так что отдельно включать ничего не придется. Но можно ее выключить — делается это в разделе «Приватность и безопасность».

Давно ожидаемая администраторами групп функция «Комната ожидания» — для тех, кто хочет присоединиться к группе (или групповому звонку) по имеющейся ссылке. Теперь процесс появления в группах новых пользователей проще и удобнее контролировать. Чтобы начать пользоваться «комнатой», нужно включить опцию «Доступ к группе по заявкам» в окне редактирования группы.

Пользователи новой версии «Р7-Команда» могут теперь включать и выключать свой микрофон, зажимая клавишу «пробел»: полезная возможность для участвующих в конференциях или совещаниях. Если нужно произнести пару коротких реплик, не стоит включать микрофон в постоянном режиме, он будет вносить ненужные помехи.

Теперь сервер «Р7-Команда» можно развернуть и за NAT (Network Address Translation — это механизм, который дает возможность подключить несколько внутренних IP-адресов к одному или нескольким внешним, на которые поступает интернет-трафик). Соответственно, можно настраивать маршрутизацию трафика модуля между локальной и глобальной сетями. Плюс теперь доступен дистрибутив сервера «Р7-Команда» без визуального установщика — для «тихой» установки. Такая же возможность установки есть и у Медиасервера модуля «Команда». Данный режим установки позволяет автоматизировать развертывание с помощью ansible.

Разработчики оптимизировали работу «Р7-Команды» с АТС по SIP протоколам. Появилась возможность подключать к конференциям аппаратные SIP-терминалы — например, осуществить вызов из переговорной комнаты на SIP-телефон.

Также «Команда» получила исправления ранее выявленных недочетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Электронике пока не быть российской. Отечественных конденсаторов в стране почти нет, а те что есть – слишком дорогие

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: