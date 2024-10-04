«МегаФон» запустил новые объекты связи для 20 тысяч воронежских сельчан

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в восьми районах Воронежской области. Новое покрытие сети четвертого поколения стало доступно для 20 тыс. сельчан, проживающих в административных центрах поселений. Жители смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах и планшетах на средней скорости 30 Мбит/с, что достаточно для получения услуг в электронном формате, общения в мессенджерах и соцсетях или просмотра видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые инфраструктурные объекты связи были запущены в Бобровском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Грибановском, Калачеевском, Новоусманском, Нижнедевицком и Павловском районах Воронежской области. Базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах LTE. Это позволяет одновременно покрыть связью большую территорию населенного пункта и предоставить жителям высокую скорость мобильного интернета.

Новое покрытие появилось в следующих населенных пунктах: с. Коршево, п. Лушниковка, с.Мечетка, с. Юдановка (Бобровский район); с. Танцырей (Борисоглебский район); с. Великоархангельское, с.Гвазда, с. Кучеряевка, с. Озерки, с.Чулок (Бутурлиновский район); с. Новогольское (Грибановский район); п. Калачеевский (Калачеевский район); п. Воля (Новоусманский район); п. Курбатово (Нижнедевицкий район); с. Покровка (Павловский район).

«За год объем интернет-трафика в сельской местности в Воронежской области вырос почти на 30%. Жители поселений активные пользователи различных цифровых сервисов – от получения цифровых госуслуг до просмотра видео в онлайн-кинотеатрах. Установка нового телеком-оборудования в районах Черноземья позволила значительно расширить 4G-покрытие, улучшить качество связи и мобильного интернета в регионе, а также повысить качество жизни сельчан», – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.