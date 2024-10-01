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Умный сервис поможет получить статус многодетной семьи в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу для присвоения статуса многодетной семьи. К онлайн-форме заявления подключили сервис, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет информацию пользователю. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале постоянно появляются умные сервисы, которые позволяют, например, сократить время на оформление заявления или снизить вероятность ошибок при заполнении полей. Новый онлайн-помощник подключен к услуге для многодетных семей. Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране. После этого следует проверить данные и направить заявление на рассмотрение. Если же ребенок отсутствует в списке, то информацию о нем нужно внести самостоятельно», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» – «Соцподдержка». Она предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней.

Льготный статус позволяет членам многодетной семьи оформить бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получить земельный участок или выплату, бесплатно посетить музеи, парки, выставки и т.д. С начала 2024 г. в Подмосковье подано более 60 тыс. заявлений на услугу.

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