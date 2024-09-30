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Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira

ООО «Оператор Газпром ИД» является разработчиком высокотехнологичных электронных сервисов, переходит на отечественные системы управления от компании EvaTeam.

Компания развивает собственную систему идентификации и авторизации «Газпром ID» — универсальный ключ от всех цифровых продуктов «Газпрома» и его партнеров. Технология Single Sign-On (SSO) позволяет использовать один набор учетных данных для безопасной авторизации в различных онлайн-сервисах. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

Богатая экосистема продуктов «Газпрома» требует технологичной разработки всех ее решений. И если раньше для этого использовались такие продукты как Jira, Confluence, Jira Service Management, то с их уходом появилась потребность в поиске отечественных аналогов. Среди различных решений, которые могли подойти под эти критерии выбор пал на продукты экосистемы EvaTeam.

«Для нас было важно снизить риски и зависимость от иностранных сервисов. Но при этом сохранить привычные инструменты для работы, которые будут согласованы с отечественными стандартами», — сказал Иван Алексеев, директор ИT-проектов «Газпром ID».

Благодаря полноценной экосистеме с готовыми аналогами зарубежных продуктов для управления проектами, задачами, базами знаний и ITSM-услугам, получится произвести комплексное импортозамещение.

«С внедрением продуктов полноценной экосистемы EvaTeam мы планируем не просто заменить отдельные зарубежные продукты, но и дать готовые универсальные инструменты для управления бизнес-процессами, знаниями и документацией, обращениями пользователей, а также тестированием, которые помогут сделать бизнес-процессы «Газпром ID» еще эффективнее», — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор EvaTeam.

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