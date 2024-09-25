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Novardis и Visiology стали стратегическими партнерами в сфере BI

Системный интегратор Novardis и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали стратегическое партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Novardis.

Сегодня топ-менеджерам для эффективного и оперативного принятия решений необходимо иметь под рукой полную и актуальную картину о состоянии их бизнеса и внешних факторах. Учитывая постоянный рост поступающей информации, которую постоянно требуется анализировать, приходится затрачивать все больше усилий, чтобы сделать это. С этой задачей справляются BI-системы, которые собирают данные из разных источников, обрабатывают их и представляют в наглядном виде. Учитывая запросы бизнеса, Novardis и Visiology нацелены на построение BI-систем с полным циклом поддержки: от аудита и проектирования до интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой и технологического запуска аналитической платформы.

Коллаборация компаний позволит Novardis расширить спектр цифровых решений для клиентов в части импортонезависимой бизнес-аналитики. Visiology, со своей стороны, делает свои BI-продукты доступными для большего числа клиентов благодаря внедрению систем силами партнера Novardis, обладающего богатой экспертизой в сфере автоматизации процессов для бизнеса.

Novardis уже более 20 лет внедряет и создает цифровые решения для компаний. В ее портфеле насчитывается уже более 500 реализованных проектов. В свою очередь, Visiology развивает BI-платформу с 2015 г., ориентируясь на запросы российских пользователей в части сбора, аналитики и визуализации данных.

Генеральный директор Visiology Алексей Никитин: «Visiology — вендор зрелой BI-платформы. Мы ручаемся за качество нашего продукта, поэтому для нас так важен выбор высококвалифицированных партнеров, которые будут заниматься его внедрением. Novardis обладает многолетним опытом работы с самыми взыскательными клиентами, для которых бизнес-аналитика особенно важна и востребована. Наша совместная работа позволит закрыть потребности компаний в высокотехнологичной BI».

«Благодаря партнерству с Visiology, наши клиенты могут использовать наиболее эффективные российские BI-решения для анализа, управления и визуализации данных, которые способствуют повышению эффективности процессов принятия решений и увеличению удовлетворенности клиентов наряду с сокращением операционных расходов компании», - сказал Алексей Кондратюк, заместитель директора по консалтингу Novardis.

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