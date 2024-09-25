Fix Price расширяет использование облачных решений VK Cloud

Fix Price расширяет использование облачной инфраструктуры VK Cloud для хранения и управления данными. Компания планирует разместить до 20 терабайт информации в облаке и объединить ее с данными на внутренних серверах с помощью создания единого «озера данных». Об этом CNews сообщили представители VK.

На текущем этапе облачные решения VK Cloud работают в дополнение к внутренним серверным мощностям, что позволяет оптимизировать затраты на ИT-инфраструктуру и повысить ее управляемость. Ключевым фактором при выборе VK Cloud стало соответствие технологическому стеку Fix Price, что позволило без сложностей интегрировать облачные сервисы. Также на решение повлияла экономическая составляющая — облако позволяет экономить ресурсы, потому что компании не нужно закупать собственное серверное оборудование.

«Мы более пяти лет используем облачные сервисы VK Cloud, потому что объем данных в Fix Price постоянно увеличивается. Нам важна масштабируемость ресурсов, которая позволяет кратно расти во время пиковых нагрузок на интернет-магазин. Облачная инфраструктура особенно важна, когда нагрузка на серверы кратно возрастает во время проведения акций», — сказал Андрей Головкин, руководитель генерального ИТ-подрядчика Fix Price.

«Ритейл — отрасль с большим опытом использования облачных технологий. C помощью платформы VK Cloud наши клиенты улучшают показатели бизнеса, налаживают непрерывную работу сервисов и обеспечивают надежную защиту данных. Например, увеличивают объем продаж с помощью работы с данными и Machine Learning в облаке. Облако позволяет оперативно масштабировать ресурсы в моменты наплыва трафика. Сервисами могут управлять штатные сотрудники компании, а для построения технически сложных архитектурных решений может подключиться наша команда Professional Services», — сказал директор по продукту VK Cloud, руководитель сегмента облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.