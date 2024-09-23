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Мезотомограф для «Геосферы», разработанный учеными ТПУ, в 30 раз ускорит создание цифровых двойников горных пород

Мезотомограф с улучшенными характеристиками производительности для изучения внутренней структуры образцов горных пород (керна), разработанный учеными Томского политехнического университета, установлен в исследовательском центре «Газпром нефти» в Тюмени. «Геосфера» – первый в России роботизированный центр компании для исследования геологических пород – флюидов и керна. Изучение керна позволит подобрать инструменты для поиска и разработки новых залежей, а также найти решения для повышения добычи на действующих активах. Среди особенностей изготовленной по заказу компании установки – программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое позволяет в 30 раз быстрее обрабатывать данные и создавать цифровые двойники кернов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Мезотомограф – прибор для исследования полноразмерного керна с помощью рентгеновской томографии, позволяющий детально изучить поровую структуру разрабатываемого пласта, а также создать цифровую 3D-модель керна. Это необходимо для подбора оптимальной технологии добычи, в том числе трудноизвлекаемой нефти. Анализ модели помогает геологам понять, как будет происходить трансфер нефти, воды и газа через пласт, и какие технологии добычи рациональнее всего использовать на конкретном месторождении.

Ученым ТПУ удалось в четыре раза увеличить производительность мезотомографа, по сравнению с российскими и зарубежными аналогами, и в 30 раз – скорость обработки данных.

«Новый томограф, который Томский политех поставил для «Геосферы», имеет высокую производительность: если раньше операторы могли сканировать один метр керна в час, то сейчас производительность томографа – четыре метра в час. Кроме того, обычно для создания цифрового двойника операторы вручную обрабатывают сырые томографические данные. На это у них может уходить от недели до месяца. Благодаря использованию в нашем томографе искусственного интеллекта эту задачу можно будет решить одним нажатием клавиши», – сказал проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев.

Работа по созданию мезотомографа — совместный проект специалистов Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ и Центра перспективных исследований вуза. Все разработки запатентованы.

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