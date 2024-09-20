Оплата любых счетов в пару кликов в мобильных приложениях жителей МКД

Теперь в мобильных приложениях жителей МКД появилась возможность оплачивать счета разных поставщиков.

В приложениях управляющих компаний, созданных на базе PropTech-платформы «Домиленд», на странице счетов в разделе «Дом» появилась возможность оплачивать счета разных компаний и настроить число этих компаний сможет сам пользователь. Об этом CNews сообщили представители «Домиленд».

«Новая функция повышает ценность мобильных приложений девелоперов и управляющих компаний за счет удобства для конечного пользователя. Теперь жителям не надо каждый месяц тратить время на сбор всех квитанций и их оплату, настроив платежи по лицевым счетам разных поставщиков, можно экономить время и упростить процесс оплаты», - отметила Валерия Блюкова, исполнительный директор «Домиленд».