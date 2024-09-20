К сезону деловой активности МТС оцифровала павильоны Нижегородской ярмарки

МТС построила масштабную телеком-сеть в павильонах Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета в зданиях выросла в полтора раза, а сигнал сотовой связи стал более стабильным. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС реализовала полное покрытие одного из важнейших объектов туристической инфраструктуры Нижегородской области. Каждый год на Ярмарке проходит более 100 мероприятий регионального и федерального масштаба, среди которых форумы, конгрессы, конференции, выставки и фестивали, привлекающие более 460 тыс. посетителей.

МТС разработала индивидуальный проект по LTE-покрытию павильонов с учетом дизайнерской конструкции объектов, а также строительных материалов, затрудняющих прохождение радиосигнала, таких как зеркала и металлоконструкции. Ранее 4G-сигнал поступал только от внешних базовых станций.

«Важный телеком-проект был реализован МТС на всей площади павильонов Нижегородской ярмарки. Строительство внутренней индор-сети является сложным проектом, требующим тщательного планирования и профессионального подхода. Мы учли такие факторы, как размер зданий, среднее количество посетителей и архитектурные особенности. Кроме того, мы предусмотрели возможность расширения сети в будущем, чтобы она могла адаптироваться к изменениям в организации различных мероприятий. Новая скорость мобильного интернета даст возможность участникам и организаторам быстро получать информацию, смотреть видео и презентации, проводить видеоконференции и трансляции мероприятий», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.