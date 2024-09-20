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GS Nanotech отгрузила первые 100 тысяч микросхем в корпусе SOP8

Компания GS Nanotech (входит в GS Group) отгрузила заказчикам первые 100 тыс. микросхем приемопередатчиков RS-485 GSN0727Z и микросхем энергонезависимой памяти GSN2517Y в корпусе SOP8.

Предприятие обеспечено заказами на микросхемы на полгода вперед. Более того, GS Nanotech заявляет о готовгости в короткий срок и на имеющихся мощностях кратно увеличить объемы производства. Цифры в несколько миллионов штук в год вполне достижимы, считают в компании. Это позволит закрыть растущие потребности рынка и обеспечить всех потенциальных клиентов.

Микросхемы в корпусе SOP8 дополнили существующую линейку в корпусе LGA-41 и были внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. При этом они являются функциональным и pin-pin совместимыми аналогами иностранных микросхем, применяемых в электронике.

Сегодня эти продукты GS Nanotech можно применять в широкой номенклатуре устройств, в том числе, в устройствах учета ресурсов ЖКХ, системах безопасности, телекоммуникации и связи, автоэлектронике, датчиках и промышленных контроллерах.

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