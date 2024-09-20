Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews

Антон Карасев, технический директор Скала^р, представил новую версию объектного хранилища — «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2024».

Один узел программно-аппаратного комплекса обрабатывает до 5000 операций в секунду при работе с объектами размером в десятки килобайт или записывает данные со скоростью 1 ГБ в секунду при работе с большими объектами. «Машина» характеризируется практически неограниченной емкостью хранилища, с возможностью оптимизации стоимости в зависимости от типа нагрузки. ПАК может поставляться в конфигурациях как на емких HDD, так и на быстрых SSD-накопителях или в гибридном варианте.

Сценарии применения:

хранение теплых и холодных данных для приложений

хранилище резервных копий с высокой скоростью восстановления

реализация катастрофоустойчивых решений

замещение традиционных систем хранения файлов SAN, NAS, HDFS, сервисов Amazon S3

«Машина хранения данных Скала^р МХД.О» позволяет получить опыт работы с объектами, аналогичный облачным сервисам, но только в периметре компании. Возможность использования различных типов дисков, а также георезервирование из «коробки» реализуют различные сценарии использования. Во всех способах применения «Машина» всегда обеспечивает экстремальную производительность, надёжность и устойчивость», — заключил Антон Карасев.