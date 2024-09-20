CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость
|

Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews

Антон Карасев, технический директор Скала^р, представил новую версию объектного хранилища — «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2024».

Один узел программно-аппаратного комплекса обрабатывает до 5000 операций в секунду при работе с объектами размером в десятки килобайт или записывает данные со скоростью 1 ГБ в секунду при работе с большими объектами. «Машина» характеризируется практически неограниченной емкостью хранилища, с возможностью оптимизации стоимости в зависимости от типа нагрузки. ПАК может поставляться в конфигурациях как на емких HDD, так и на быстрых SSD-накопителях или в гибридном варианте.

Сценарии применения:

  • хранение теплых и холодных данных для приложений
  • хранилище резервных копий с высокой скоростью восстановления
  • реализация катастрофоустойчивых решений
  • замещение традиционных систем хранения файлов SAN, NAS, HDFS, сервисов Amazon S3

«Машина хранения данных Скала^р МХД.О» позволяет получить опыт работы с объектами, аналогичный облачным сервисам, но только в периметре компании. Возможность использования различных типов дисков, а также георезервирование из «коробки» реализуют различные сценарии использования. Во всех способах применения «Машина» всегда обеспечивает экстремальную производительность, надёжность и устойчивость», — заключил Антон Карасев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется

Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: