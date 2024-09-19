Северная Осетия получит цифровую инфраструктуру для управления объектами интеллектуальной собственности

Правительство РСО – Алания и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) заключили договор о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили председатель Правительства Северной Осетии Борис Джанаев и председатель Центра Андрей Кричевский. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.

Теперь в распоряжении компаний республики окажутся разнообразные платформы и сервисы на базе распределенного реестра РЦИС.РФ, которые помогут им эффективнее защищать нематериальные активы. Кроме того, в Северной Осетии может быть реализован пилотный проект по кредитованию инновационного и креативного бизнеса под залог интеллектуальной собственности. Соответствующие пункты содержатся в соглашении между республикой и Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности.

Партнерство с РЦИС поможет Северной Осетии также цифровизировать управление интеллектуальными правами. Креативные и наукоемкие предприятия региона смогут воспользоваться инфраструктурой РЦИС.РФ, чтобы защитить и вовлечь в коммерческий оборот свои нематериальные активы. Региональные власти смогут сопоставить количество и коммерческую перспективу созданных результатов интеллектуальной деятельности с затратами на поддержку технологических и креативных отраслей.

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло отметил, что региональный бизнес располагает большим количеством изобретений, разработок и других объектов интеллектуальных прав: «Например, в Северной Осетии работает один из мировых лидеров в области изготовления микроканальных пластин «Баспик». Подобные производства имеют опыт разработки и внедрения оригинальных технических решений, которые необходимо грамотно учитывать, защищать и предлагать рынку. Сервисы на базе инфраструктуры РЦИС.РФ помогут решить и эту задачу».

Глава республики добавил, что регион активно включен в федеральную повестку развития креативных индустрий, которым так же пригодятся инструменты на основе сети РЦИС.РФ: «В 2023 г. мы приняли региональную Концепцию развития творческих индустрий до 2030 г. Действует региональный Фонд развития креативных индустрий, который реализует грантовые программы, организует встречи и форумы. Также в Осетии открыт проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Республика – среди лидеров по заявкам на проекты в области креативных индустрий, поданных на федеральный уровень. Разумеется, нашим творческим компаниям нужны и инструменты депонирования, и биржи интеллектуальных прав, и конструкторы лицензионных договоров».

Председатель РЦИС Андрей Кричевский отметил, что применение цифровых технологий в сфере IP создает оптимальные условия для реализации пилотного проекта по кредитованию под залог нематериальных активов.

«Регистрируя права на объект в нашем распределенном реестре, предприниматели учитывают и предъявляют рынку собственные нематериальные активы. Когда активы прозрачны и адекватно оценены, они могут стать залогом по займам, в том числе льготным, для креативного и технологического бизнеса», – сказал Андрей Кричевский.

Председатель РЦИС привел пример Москвы, где именно эффективная цифровая инфраструктура создала предпосылки для амбициозного проекта банковского финансирования технологических компаний на базе Московского инновационного кластера: «Удобная цифровая экосистема, позволяющая собрать, оценить и предъявить кредитору залоговый портфель, помогла преодолеть традиционный консерватизм кредитных организаций. Точно такой же процесс можно запустить в Северной Осетии, где есть заинтересованный бизнес и содействие со стороны региональных властей».

Помимо перечисленного РЦИС и республика планируют совместно организовать мониторинг внедрения и использования цифровых платформ по управлению интеллектуальными правами, проводить образовательные и просветительские программы на тему интеллектуального права, привлекать научные и образовательные организации к развитию сферы IP, выявлять и устранять технологические, административные и правовые барьеры на пути развития рынка интеллектуальных прав.