Решения резидентов «Сколково» создадут цифровое будущее российских городов

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и АНО «Центр компетенций "Умный город"». Главная цель сотрудничества – развитие и масштабирование разработок резидентов «Сколково» при реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«В “Сколково” более 500 стартапов, работающих по направлению “Умный город”. Например, проекты наших резидентов “Большая тройка” и “Юникорн”, российского разработчика платформы для умных зданий Ujin OS, уже не просто хорошо известны, а признаны практически эталонными решениями для умных городов и регионов. Они получили признание в том числе на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, проводимом ежегодно правительством России и Национальной премии “Умный город”. Наша задача, чтобы таких результатов достигло максимальное количество резидентов, в том числе благодаря содействию и запуску “пилотных” проектов для оценки наиболее эффективных разработок», – отметил Алексей Паршиков, заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково».

Стороны планируют: провести цикл мероприятий по отраслевым направлениям проекта «Умный город»; запускать «пилотные» проекты для оценки наиболее эффективных разработок участников «Сколково»; содействовать коммерциализации и тиражированию лучших практик.

«В конце прошлого года в Технопарке “Сколково” на I Всероссийском форуме-выставке “Импортозамещение в строительном комплексе – цифровые и инновационные решения” нам с коллегами удалось собрать более 250 ключевых участников строительных проектов, которым были представлены отечественные решения по приоритетным направлениям: энергоэффективность и энергосбережение, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение», – сказал Анатолий Курманов, первый заместитель директора, председатель Экспертного совета АНО «Центр компетенций «Умный город».

Реализация соглашения позволит открыть возможность для внедрения передовых решений в 2320 муниципальных образованиях всех субъектов России, которые являются участниками проекта «Умный город».