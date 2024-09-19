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Периодические издания Сахалина оцифруют на «ЭларСкан»

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке ведут оцифровку фондов на новом планетарном сканере «ЭларСкан А2-800РА». В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке («СахОУНБ») активно ведутся работы по оцифровке краеведческих документов (книг и периодических изданий). Доступ к оцифрованным изданиям представлен в двух электронных библиотеках «СахОУНБ»: это «Сахалин и Курилы – острова утренней зари», где размещены оцифрованные периодические издания, а также «Публичная электронная библиотека», которая предоставляет читателям доступ к оцифрованным копиям краеведческих книг. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«На новом отечественном оборудовании планируется сканировать периодические издания формата А2, книжные краеведческие издания, а также отдельные экземпляры редкого фонда, — сказала заведующая сектором оцифровки Анна Балова. — В планах библиотеки переводить в электронный вид около 100 изданий в год». На данный момент, например, ведется работа с НЭБ по оцифровке книжного памятника «Сын отечества: исторический и политический журнал». Цифровые копии будут также использоваться для создания архивных мастер-копий.

В библиотеке отмечают, что сканер линейки «ЭларСкан» был выбран по совокупности важных характеристик, — это и возможность безопасно сканировать редкий фонд, и высокое разрешение получаемых изображений, а также поддержка специалистов «Элар» на различных этапах.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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