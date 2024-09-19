МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую серию флагманских смарт-часов Huawei Watch GT 5, а также на первые в мире умные часы с функцией суточного мониторирования артериального давления Huawei Watch D2. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цены в МТС: Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм – от 29 999 до 39,9 тыс. руб.; Huawei Watch GT 5 46 мм – 22,9 тыс. руб.; Huawei Watch GT 5 41 мм – от 22.9 тыс. руб. до 24,9 тыс. руб.; Huawei Watch D2 – 34,9 тыс. руб..

При покупке Huawei Watch GT5 или GT5 Pro с 19 по 26 сентября все покупатели получат в подарок Freebuds 6i, а при покупке Huawei Watch D2 с 19 сентября по третье октября в подарок идут Huawei Watch FIT 3.

«Умные часы пользуются высокой популярностью у россиян. Так, например, с января по июнь 2024 г. в России было продано 600 тыс. устройств на сумму 1,5 млрд руб. При этом китайские бренды занимают значительную долю рынка, а Huawei входит в топ-5 брендов в сегменте умных часов по количеству проданных устройств. Уверены, что с выходом новинки спрос на смарт-часы значительно вырастет. Среди главных причин — расширенный функционал, разнообразие дизайнов и возможность регулярно отслеживать свое здоровье», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Пятое поколение Huawei Watch GT представлены в двух версиях: Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro. Смарт-часы отличаются длительным временем автономной работы — до 14 дней без подзарядки, а также поддерживают вызовы по Bluetooth и быстрые ответы на сообщения. Устройства совместимы как с iOS, так и Android.

В линейке применена система Huawei TruSense, обеспечивающая быстрый и комплексный мониторинг физических показателей и здоровья. Часы оснащены системой геопозиционирования «Huawei Санфлауэр», которая предоставляет широкие возможности для различных видов тренировок. А новая функция «Эмоции» поможет пользователям лучше понять свое эмоциональное состояние.

Помимо классических циферблатов, в Huawei Watch GT 5 представлены 12, а в Huawei Watch GT 5 Pro — 14 новых дизайнов циферблатов, каждый из которых предлагает удобные виджеты и интеллектуальные функции. Модели изготовлены из высококачественных материалов — Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм выполнены из титанового сплава аэрокосмического класса, а устройства базовой версии — Huawei Watch GT 5 46 мм и Huawei Watch GT 5 41 мм — выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Huawei Watch D2 оснащены функцией суточного мониторинга артериального давления и отслеживают восемь ключевых показателей здоровья. Часы имеют тонкий корпус и большой AMOLED-экран размером 1,82 дюйма. Новая система HUAWEI TruSenseTM обеспечивает точные данные о здоровье благодаря современным датчикам и алгоритмам. Модель поддерживает более 80 режимов тренировок, автоматическое распознавание шести активностей и GNSS навигацию.

Huawei Watch GT 5 – 41 мм представлен в пяти цветах: с черным ремешком из фторэластомера и металлическим серебристым корпусом; с голубым ремешком из фторэластомера и металлическим серебристым корпусом; с белым ремешком из кожи и металлическим золотистым корпусом; с коричневым плетеным ремешком и металлическим серебристым корпусом; с золотистым ремешком с миланским плетением и металлическим золотистым корпусом.

Huawei Watch GT 5 – 46 мм представлен в трех цветах: с синим плетеным ремешком из текстиля и фторэластомера и металлическим серебристым корпусом; с черным ремешком из фторэластомера и металлическим черным корпусом; с коричневым ремешком из кожи и металлическим серебристым корпусом.

Huawei Watch GT 5 Pro - 46мм представлен в двух цветах: с титановым ремешком и корпусом из титанового сплава; с черным ремешком из фторэластомера и корпусом из титанового сплава.

Huawei Watch D2 представлен в классических оттенках: черном и золотистом.