Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant

Axenix заключил партнерское соглашение с ИТ-компанией Exeplant из в области цифровых технологий для повышения эффективности управления производством. Партнеры смогут усиливать компетенции друг друга при совместной реализации проектов на базе флагманского решения вендора – MES-системы ExeMES. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Компания Exeplant входит в группу компаний OMEGALLIANCE (Operations Management Engineering Alliance). Собственная разработка Exeplant – масштабируемая MES-система ExeMES – базируется на импортонезависимом технологическом стеке и входит в Реестр российского ПО.

Решение обладает функционалом для оптимизации процессов, контроля за качеством продукции и основными показателями производства в режиме реального времени.

Партнерство с Exeplant усилит существующую партнерскую сеть и предложение Axenix по направлению MES-систем.

«MES-системы необходимы любому предприятию, на котором приняты высокие стандарты качества продукции. Exeplant в своих решениях и подходах успешно использует лучшие мировые практики управления производством, адаптирует их к условиям российского рынка. Решение ExeMES уже показало высокую эффективность на предприятиях в разных индустриях. Кроме того, оно имеет большие интеграционные возможности. Уверен, что оно поможет успешно выстроить процесс управления производством у наших действующих и потенциальных клиентов», – сказал Виктор Трапицын, руководитель направления управления производством Axenix.

«Сотрудничество с Axenix – одним из лидеров ИТ-рынка, обладающим огромным опытом проектной деятельности, открывает перед нами возможности выхода на более широкий круг заказчиков, заинтересованных во внедрении MES-систем. Axenix имеют богатый опыт работы с промышленными предприятиями Российской Федерации. Мы, в свою очередь, сможем обогатить компетенции партнера в области цифровизации управления производством, которой профессионально занимаемся уже много лет. Вместе мы сможем предоставить клиентам лучший опыт использования нашего решения ExeMES», – отметил Юрий Керейник, исполнительный директор компании Exeplant.