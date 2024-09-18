В ValueAI стала доступна интеграция YandexGPT для работы с данными

ValueAI, российская платформа для быстрого запуска и интеграции проектов на базе искусственного интеллекта (ИИ), представила новую функцию поддержки YandexGPT 3. Теперь компании могут в полной мере использовать потенциал генеративной текстовой модели «Яндекса» для решения комплексных бизнес-задач и задач по работе с данными.

Пользователям платформы для разработки и внедрения ИИ-проектов ValueAI стала доступна возможность встраивать большую языковую модель (Large Language Model, LLM) YandexGPT в свою инфраструктуру. Теперь бизнес может усилить свои решения и разработку новых ИИ-продуктов мощностями LLM, обращаясь к ней по API из интерфейса ValueAI.

Платформу ValueAI можно развернуть как в облаке (например, на мощностях Yandex Cloud), так и on-premise — с возможностью обращаться к YandexGPT и другим сторонним сервисам.

Новый модуль ValueAI не только улучшает обучение ИИ-моделей через обогащение данных, но и предлагает возможность отдельно использовать YandexGPT для чатов и обработки документов. Синергия ValueAI и YandexGPT решает ряд задач, в которых исходно недостаточно данных, предлагая готовое решение «из коробки». Это открывает бизнесу, ранее имевшему ограничения в запуске проектов с машинным обучением, возможность интегрировать ИИ. Также этот подход актуален для компаний с высокими требованиями к конфиденциальности информации и для тех, кто хочет использовать LLM для быстрой проверки бизнес-гипотез.

Использование ValueAI для работы с YandexGPT в ИИ-проектах позволяет: избежать проблем с приватностью благодаря возможности обезличить данные; обеспечить контроль над интерпретируемостью и прозрачностью результатов, минимизируя ошибки в данных «на выходе»; решить задачу подготовки и перепроверки полноты и качества набора данных для обучения ИИ; кастомно интегрировать ИИ-модель в существующие бизнес-процессы и системы.

«Модели машинного обучения, как часть ИИ, анализируют большие объемы информации, выявляют закономерности и делают прогнозы. LLM же преобразуют полученные сложные выводы в понятную и удобную для принятия решений форму. Комбинация ValueAI и YandexGPT открывает множество новых применений ИИ в бизнесе, позволяя не только глубже анализировать данные, но и оперативно применять полученные знания на практике. При этом ValueAI позволяет обойти подводные камни, связанные с использованием LLM в ИИ-проектах, упростить интеграцию и позаботиться о персональных данных», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».

Команда «ВейвАксесс», разработчика ValueAI, имеет опыт работы с LLM, промпт-инжиниринга, разработки ИИ-решений с нуля и их интеграции в бизнес. С помощью ValueAI «ВейвАксесс» помогает компаниям значительно экономить время и ресурсы на разработку и внедрение искусственного интеллекта в свои системы. Платформа включена в Реестр отечественного ПО.