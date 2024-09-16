«Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов

Центр информационных и коммуникационных технологий «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую линейку ИT-холдинга LANSOFT), подписали меморандум об объединении экспертиз в создании интегрированных решений для управления процессами технического обслуживания и ремонтов оборудования (ТОиР). Документ подписан 12 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Меморандум предполагает создание комплексного решения, которое объединит преимущества ПО «Надежность» и системы «Турбо Торо». Новая система позволит организовать внедрение риск-ориентированного подхода к ТОиР и формировать оптимальные стратегии обслуживания производственных активов. Стороны соглашения ожидают, что решение с расширенными возможностями позволит заказчикам обеспечить новый уровень цифровизации процессов ТОиР.

Ольга Пешина, руководитель управления коммерческих ИТ-продуктов «Северсталь-инфоком»: «Объединяя усилия, мы создаем современное предложение на российском рынке в области цифровизации ТОиР. Важно, что обе отечественные разработки замещают зарубежные решения по управлению активами и актуальны для тех компаний, кто переходит с иностранного ИТ-ландшафта или использует российскую платформу. ПО «Надежность» доказало свою экономическую эффективность не только в «Северстали», но и на предприятиях химической, нефтегазовой и деревообрабатывающей отраслей. Уверена, что усиление функциональности за счет «Турбо Торо» положительно отразится на клиентском опыте наших заказчиков».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор, «Консист Бизнес Групп»: «В рамках стратегии развития решения «Турбо Торо» партнерство с «Северсталь-инфоком» станет очередным шагом в создании комплексной EAM-архитектуры для промышленных предприятий. Мы видим значительную заинтересованность в решениях, связанных с управлением активами, и развиваем как возможности собственной информационной системы, так и интеграционные приложения с решениями наших партнеров. Наша цель – охват максимального количества решаемых задач в направлении ТОиР».