CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов

Центр информационных и коммуникационных технологий «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую линейку ИT-холдинга LANSOFT), подписали меморандум об объединении экспертиз в создании интегрированных решений для управления процессами технического обслуживания и ремонтов оборудования (ТОиР). Документ подписан 12 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Меморандум предполагает создание комплексного решения, которое объединит преимущества ПО «Надежность» и системы «Турбо Торо». Новая система позволит организовать внедрение риск-ориентированного подхода к ТОиР и формировать оптимальные стратегии обслуживания производственных активов. Стороны соглашения ожидают, что решение с расширенными возможностями позволит заказчикам обеспечить новый уровень цифровизации процессов ТОиР.

Ольга Пешина, руководитель управления коммерческих ИТ-продуктов «Северсталь-инфоком»: «Объединяя усилия, мы создаем современное предложение на российском рынке в области цифровизации ТОиР. Важно, что обе отечественные разработки замещают зарубежные решения по управлению активами и актуальны для тех компаний, кто переходит с иностранного ИТ-ландшафта или использует российскую платформу. ПО «Надежность» доказало свою экономическую эффективность не только в «Северстали», но и на предприятиях химической, нефтегазовой и деревообрабатывающей отраслей. Уверена, что усиление функциональности за счет «Турбо Торо» положительно отразится на клиентском опыте наших заказчиков».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор, «Консист Бизнес Групп»: «В рамках стратегии развития решения «Турбо Торо» партнерство с «Северсталь-инфоком» станет очередным шагом в создании комплексной EAM-архитектуры для промышленных предприятий. Мы видим значительную заинтересованность в решениях, связанных с управлением активами, и развиваем как возможности собственной информационной системы, так и интеграционные приложения с решениями наших партнеров. Наша цель – охват максимального количества решаемых задач в направлении ТОиР».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке

Куда сбежать программисту от падающих зарплат, чтобы не работать курьером. Найдена ИТ-сфера с хорошими деньгами

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

«Дочка» «Аквариуса» дважды за лето получила госконтракты на сотни миллионов, оказавшись единственным участником тендеров

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/