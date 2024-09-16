«Первый Бит» модернизировал систему управления персоналом и расчета зарплаты «Умай Групп»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» создал единую систему для управления персоналом, кадрового учета и расчета заработной платы для компании «Умай Групп» (ОсОО Umai Group) – участника рынка FMCG Кыргызстана. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Деятельность «Умай Групп» началась 20 лет назад. К настоящему моменту в контур крупнейшего FMCG-оператора входят розничные сети Globus, «Народный», «Достор» и SPAR. Компания занимает в своей стране почти 50% всего сетевого ритейла в сегменте продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Допроектная система автоматизации процессов кадрового учета не могла охватить все бизнес-процессы компании. Часть информации формировалась в формате Excel, другая вводилась в различные системы, связанные обменами и проводками.

Данные компании не были согласованы и хранились децентрализовано, что затрудняло оперативный доступ к необходимой информации. Используемая версия системы «1С:Зарплата и управление персоналом» больше не поддерживалась вендором, и это увеличивало риски возникновения технических проблем.

Руководство «Умай Групп», изучив рынок в поиске потенциальных партнеров для усовершенствования используемых и внедрения новых программ, приняли решение о сотрудничестве с проектным офисом «Спортивная» компании «Первый Бит».

Специалисты «Первого Бита» самостоятельно адаптировали актуальную редакцию решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» под законодательные нормы Кыргызской республики, обеспечив юридическую безопасность и надежность процессов управления персоналом.

Одной из задач, выполненных в рамках проекта, стало внедрение новых процессов для эффективного управления персоналом. В их число вошел найм и планирование штата, учет адаптации, обучения и развития персонала. Также эксперты «Первого Бита» впервые автоматизировали для «Умай Групп» ведение штатного расписания – раньше этот процесс осуществлялся вручную.

«Благодаря внедрению новой системы, были успешно автоматизированы процессы управления персоналом и расчета заработной платы. Это значительно повышает эффективность работы компании, сокращает временные затраты на административные процессы и снижает вероятность ошибок. Также благодаря специалистам «Первого Бита», наши сотрудники освобождены от необходимости ручного ведения штатного расписания. Автоматизация этого процесса позволяет значительно упростить управление рабочим временем, минимизировать риски ошибок и повысить уровень комфорта для персонала», – сказал директор ИТ-департамента компании «Умай Групп» Михаил Лыточкин.

Эксперты «Первого Бита» среди сложностей проекта называют большую численность сотрудников, высокую текучесть кадров и частую смену плановых начислений у компании-заказчика.

«Umai Group обеспечивает более 5,5 тысяч рабочих мест по всему Кыргызстану. При решении задач по учету персонала и расчету заработной платы в условиях большого количества сотрудников и динамичных изменений в составе персонала, мы учли специфику работы компании и ориентировались на автоматизацию процессов, обеспечив точность и своевременность выплат», – сказал руководитель корпоративных проектов компании «Первый Бит» Тимофей Абрамов.

Разработка и внедрение единой системы для управления персоналом и расчета заработной платы для ритейлера «Умай Групп» заняла один год. ИТ-интегратор «Первый Бит» реализовал все поставленные перед ним задачи и помог клиенту сократить трудозатраты в различных подразделениях и увеличить скорость получения руководством различных отчетов.