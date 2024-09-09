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Анонсирован флагманский планшет Honor MagicPad 2 c AI-технологиями для продуктивности, творчества и развлечений

Глобальный технологический бренд HONOR анонсировал инновационный планшет Honor MagicPad 2 с технологиями искусственного интеллекта. Новинка отличается ультракомпактным и легким корпусом в сочетании с флагманскими характеристиками для продуктивной работы, творческих задач и развлечений. Толщина планшета составляет всего 5,8 мм при весе 555 гр. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicPad 2 оснащен ультраярким AMOLED-экраном 12,3 дюйма с разрешением 3К, охватом 1,07 млрд цветов и частотой обновления до 144 Гц. Для комфортного взаимодействия в течение длительного времени и при любом окружающем освещении экран планшета поддерживает инновационные технологии защиты зрения, включая рекордно-высокую ШИМ-частоту 4320 Гц, «Динамическую яркость», «Циркадный ночной экран» с AI. Кроме того, в Honor MagicPad 2 впервые на рынке реализована активная технология защиты зрения «ИИ-дефокус», которая имитирует ношение бифокальных очков и позволяет снизить удлинение глазного яблока через 25 мин использования.

Процессор Snapdragon 8s Gen 3 с флагманской архитектурой и техпроцессом 4 нм обеспечивает высочайшую производительность для работы и ресурсоемких творческих задач. Обновленная MagicOS 8.0 на базе Android 14 получила улучшенные приложения Honor Заметки и Honor Документы, а также новые технологии искусственного интеллекта для продуктивности и образования, включая распознавание рукописных формул, улучшение почерка, преобразование речи в текст с переводом в реальном времени. Кроме того, впервые в планшетах Honor появились динамические уведомления Magic Capsule и Magic Portal на базе искусственного интеллекта для перемещения контента между приложениями одним жестом.

Конфигурация памяти 12 + 256 ГБ обеспечивает плавную многозадачность и эффективную работу фоновых процессов, а также позволяет хранить нужный контент на устройстве. Технология Honor RAM Turbo расширяет 12 ГБ оперативной памяти на 8 дополнительных гигабайт за счет накопителя. Мощный аккумулятор емкостью 10 050 мА·ч позволяет активно использовать планшет для работы и развлечений в течение всего дня, а фирменный адаптер Honor SuperCharge мощностью 66 Вт заряжает батарею до 40% всего за 30 минут.

Аудиосистема планшета с восьмью динамиками поддерживает фирменную технологию пространственного звука Honor Spatial Audio, а также получила сертификат IMAX Enhanced. Вместе это гарантирует высокую громкость и качество звука, а также впечатляющий опыт при воспроизведении фильмов из каталога IMAX и другого контента с многоканальным аудио.

Начиная с пятого сентября Honor MagicPad 2 будет доступен на международном рынке в цветах лунный белый и черный по цене 599 евро. Для работы, учебы и творчества покупатели также могут выбрать новые аксессуары: эргономичный чехол-клавиатуру, а также чувствительный к углу наклона и силе нажатия стилус Honor Magic Pencil 3.

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