XGIMI представляет ультракороткофокусный умный проектор с разрешением 4K AURA 2

Компания XGIMI представляет новейший проектор премиум-класса AURA 2. Этот умный ультракороткофокусный проектор с разрешением 4K изменит представления о просмотре видео дома благодаря новейшим технологиям и элегантному дизайну. Об этом CNews сообщили представители XGIMI.

AURA 2 — это первый проектор компании, в котором установлена обновленная технология XGIMI Dual Light 2.0. Он сочетает в себе гибридный источник света «широкий спектр + узкий спектр». Технология обеспечивает высокую яркость в 2300 ISO-люмен и 99%-ный охват цветовой гаммы DCI-P3. Проектор передает изображение с четкой детализацией каждой сцены с яркими цветами, создавая настоящий кинотеатр дома.

Одна из отличительных особенностей AURA 2 — ультракороткое проекционное соотношение 0.177:1, позволяющее воспроизводить изображение на большой 100-дюймовый экран на расстоянии всего в 17,82 см, что является достижением в отрасли. Сокращение расстояния между экраном и проектором, а также значительное уменьшение габаритных размеров на 44% по сравнению с предшественником позволяют установить проектор практически в любом помещении — от небольших квартир до просторных домов. В сочетании с элегантным дизайном проектор AURA 2 не только дает возможность насладиться просмотром кино на высоком уровне, но и органично вписывается в интерьер, одновременно принося пользу и дополняя дизайн.

XGIMI представляет ультракороткофокусный умный проектор с разрешением 4K AURA 2

Любители кино будут в восторге от впечатляющих возможностей AURA 2. Благодаря разрешению 4K и сертификатам, которые поддерживаются признанными видеостандартами Dolby Vision® и HDR10, этот проектор оставит сильное впечатление от просмотра, не уступающее традиционным кинотеатрам. Коэффициент динамической контрастности 1 000 000:1 создает насыщенный черный и яркий белый цвета, улучшая глубину и детализацию каждого кадра. Кроме того, AURA 2 сертифицирован по стандарту IMAX Enhanced, что позволяет наслаждаться расширенным форматом изображения IMAX, потрясающими визуальными эффектами и эксклюзивной аудиосистемой DTS (Digital Theater Systems) дома.

Качество звука также не осталось без внимания — в AURA 2 установлены динамики Harman/Kardon мощностью 60 Вт, которые обеспечивают насыщенный и наполняющий помещение звук в дополнение к ярким визуальным эффектам. Аудиосигнал поддерживается технологией Dolby Atmos, которая дает захватывающее трехмерное звучание. Кроме того, благодаря встроенному Android TV 11 пользователи получат доступ к популярным стриминговым платформам, таким как YouTube, Prime Video и Disney+. Это делает поиск любимого контента и его просмотр удобнее и проще. Приложение XGIMI Wall превратит стену в художественную галерею или атмосферный фон, тем самым расширив возможности традиционного использования проектора.

Как и все устройства XGIMI, AURA 2 гарантирует простую настройку и удобное управление. Благодаря новейшей версии интеллектуальной системы адаптации экрана (ISA 5.0) проектор AURA 2 интуитивно подстраивает изображение под окружающую обстановку, гарантируя безупречный и оптимальный просмотр в любых условиях. Также проектор проводит автофокусировку и автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, адаптацию к цвету стен и других плоскостей, выравнивание экрана и умный эко-режим с датчиком движения, который затемняет объектив в неактивном состоянии и позволяет экономить потребление энергии.

AURA 2 может похвастаться широким спектром возможных подключений: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Chromecast, три порта HDMI (поддержка 1x eARC), несколько портов USB, локальная сеть или аудиовход. Этот проектор премиум-класса сможет удовлетворить потребности самых взыскательных пользователей.

В проекторе AURA 2 предусмотрена автоматическая крышка, которая защищает объектив от пыли и царапин, гарантируя долговечность и защиту. Для улучшения качества просмотра компания XGIMI разработала 100-дюймовый экран Fresnel ALR с 80%-ной светостойкостью и 1,4-кратным увеличением яркости, специально предназначенный для ультракороткофокусных проекторов.

Скоро умный проектор AURA 2 поступит в продажу в России. Стоимость составит 349,9 тыс. руб. в официальных розничных магазинах. Помимо этого, проектор можно будет приобрести в комплекте с эксклюзивным 100-дюймовым экраном Fresnel ALR. Его также можно будет купить отдельно.