«Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга

«Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» объединяют усилия для создания первого в России рейтинга агентств, работающих с блогерами. Создание такого рейтинга призвано структурировать быстрорастущую отрасль инфлюенс-маркетинга и помочь заказчикам найти себе подходящих подрядчиков. Выход рейтинга запланирован на май 2025 г. Работа над проектом начнется в сентябре, а методика будет опубликована к концу 2024 г.

Цель проекта — создать систему оценки агентств, которая позволит заказчикам находить проверенных подрядчиков, подходящих под требования и задачу, а другим агентствам — партнеров.

«Рейтинг Рунета» отвечает за разработку методики, проверку данных и публикацию результатов. «Ассоциация Блогеров и Агентств» выступает как информационный и методический партнер.

В разработке методики также примут участие представители заказчиков и агентств, что придаст рейтингу большую объективность и полезность для всех игроков рынка.

Новый рейтинг, как и другие выпускаемые «Рейтингом Рунета», будет опираться на проверенные данные о клиентах, проектах, выручке, отраслевом опыте, команде агентства и других важных характеристиках. Он станет качественной альтернативой тендерам, рекомендациям и «сарафанному радио».

«В сложившихся условиях, когда довольно просто создать иллюзию существования компании с помощью сайта и рекламы, проверка компетенций, опыта и надежности подрядчика становится одной из главных задач для заказчиков. «Рейтинг Рунета» проводит строгий аудит и гарантирует, что все агентства, участвующие в рейтинге, действительно существуют и умеют делать то, что заявляют, — сказал Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинг Рунета». — Наше сотрудничество с АБА позволит привлечь в рейтинг лучшие агентства на рынке инфлюенс-маркетинга. Это сделает его максимально полезным и для заказчиков, и для самих участников, которые смогут понять свое место на рынке и выбрать направление развития».

Татьяна Иванова, президент «Ассоциации Блогеров и Агентств»: «Сотрудничество с “Рейтингом Рунета” выполняет важную миссию в качественной и надежной работе, предоставляя заказчикам инструмент для выбора проверенных подрядчиков. Это станет отличным дополнением к “Картe рынка”, которую мы ежегодно обновляем в Ассоциации Блогеров и Агентств. Карта является единственным полным отражением экосистемы инфлюенс-маркетинга в России. Благодаря ей участники рынка смогут быстро находить партнеров с необходимой специализацией».