M1Cloud: факторы, влияющие на развитие облачного рынка в 2024 году

Российский облачный рынок, отвечая на внешние вызовы и новые регуляторные требования, интенсивно развивается: сервис-провайдеры расширяют продуктовый портфель, внедряют новые технологические решения, в том числе на базе российского ПО и оборудования, расширяют присутствие в различных регионах. Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud, рассказал, с какими вызовами столкнулись сервис-провайдеры в 2024 г. и как они повлияли на развитие облачного рынка. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Релокация ИТ-гигантов

В 2024 г. продолжилась релокация ИТ-гигантов, что повлияло на доступность оборудования и программного обеспечения для российского рынка, в том числе усложнились цепочки поставок, выросли сроки доставки оборудования, увеличилась стоимость технологических продуктов, а также вендорская поддержка стала недоступной для российских пользователей. В результате рынок отреагировал ростом альтернативных решений, в том числе облачных сред, построенных на базе отечественного ПО и оборудования, облачных ИБ-продуктов, решений для резервного копирования и других альтернативных технологических продуктов.

Интенсивный рост миграции в облака

В 2024 г. продолжает усиливаться тренд на перенос информационных систем с физического оборудования и зарубежных облачных сервисов в облака российских сервис-провайдеров. При этом крупные ИТ-емкие компании, имеющие сложный ИТ-ландшафт, столкнулись со сложностями интеграции новых облачных сегментов в инфраструктуру. Бесшовная интеграция облаков сервис-провайдеров позволяет минимизировать задержки передачи информации и обеспечить доступность данных. Профессиональные сервис-провайдеры стали ориентироваться на персонифицированный подход к каждому проекту, учитывающий потребности и особенности не только инфраструктуры, но и бизнеса. При этом зачастую на стороне заказчиков недостаточно облачной экспертизы, поэтому ИТ-команда провайдера сопровождает компании на всех этапах миграции.

Риски потери данных

В 2024 г. возросло количество атак на инфраструктуру как самих провайдеров, так и их заказчиков. По данным компании StormWall, во II квартале 2024 г. число DDoS-атак на облачных провайдеров выросло на 38% год к году. В ответ на киберугрозы сервис-провайдеры увеличивают объем инвестиций в средства защиты и их обновление на всех уровнях программно-аппаратного комплекса. Помимо этого, облачные провайдеры предлагают бизнесу сервисы по резервному копированию и послеаварийному восстановлению данных, катастрофоустойчивые решения, которые призваны предотвратить безвозвратную потерю данных в случае атаки.

Дефицит высококвалифицированных ИТ-специалистов

Релокация ИТ-гигантов потребовала от ИТ-специалистов новых навыков и экспертизы для работы с альтернативным программным обеспечением и технологическими решениями. Высокий уровень спроса на квалифицированных ИТ-специалистов потребовал от сервис-провайдеров больших затрат на поиск и удержание кадров, особенно в области информационной безопасности, виртуализации и технической поддержки, в том числе со знанием российского ПО и оборудования.