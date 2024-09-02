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В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи ультратонкого ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer

«Ситилинк» эксклюзивно для российского рынка открыл продажи ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer. Модель претендует на оптимальное соотношение цены и качества – она отличается работой без подзарядки до 10 часов, IPS-матрицей с разрешением Full HD и тонким и легким корпусом – его толщина составляет 20 мм, а вес – 1,6 кг. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Новинка получила 8 ГБ оперативной памяти и четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 3500U с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц, в турборежиме она может достигать 3,7 ГГц. Графический процессор интегрированный – AMD Radeon Vega 8. Производительности ноутбука должно хватить и для рабочих задач, и для досуга – просмотра видео онлайн и игр на средних и минимальных настройках.

Gateway Ultra Slim 14 от Acer оснащен матовым экраном с диагональю 14,1 дюйма, разрешением Full HD и углами обзора 170-178°. Под клавиатурой расположился большой тачпад со сканнером отпечатка. При включении ноутбука система попросит приложить палец и откажет в доступе, если отпечаток не совпадет.

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В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи ультратонкого ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer

Новинка представлена в трех цветах и поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home. Объем внутреннего хранилища SSD-диска в форм-факторе М2 составляет 256 ГБ, а при необходимости его можно увеличить, установив дополнительный накопитель. Встроенного аккумулятора, по данным производителя, достаточно, чтобы обеспечить до 10 часов автономной работы.

Стоимость ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer на старте продаж составляет 32,9 тыс. руб.

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