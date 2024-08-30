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Utrace поможет российским компаниям подготовиться к изменениям в системе маркировки

С 1 сентября 2024 г. в системе маркировки произойдут изменения, связанные с порядком получения кодов DataMatrix. Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, уже адаптировал к новым техническим требованиям свой флагманский продукт Utrace HUB. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Порядок маркировки предусматривает получение производителями товаров кодов DataMatrix в системе «Честный знак» через серверное приложение станции управления заказами (СУЗ), их последующее нанесение на продукцию, а также передачу сведений о введении товара в оборот обратно в ГИС МТ. Сейчас для каждой отдельной категории товаров есть собственные API-методы в СУЗ (API v2), однако с 1 сентября 2024 г. поддержка API v2 полностью прекратится. В СУЗ появятся единые универсальные API 3.0. Такая модернизация обеспечит в будущем более быстрое и эффективное распространение маркировки на те классы продукции, которые пока ею не охвачены.

Однако предстоящие изменения требуют модернизации систем класса Track&Trace, обеспечивающих прослеживаемость продукции. Без внедрения инструментов интеграции с API СУЗ 3.0 заказчики могут столкнуться с трудностями в процессе управления данными о маркированной продукции и их передачи в государственную информационную систему.

Облачная система маркировки уровня L4 Utrace HUB уже адаптирована к требованиям обновленной версии СУЗ 3.0. В новом релизе станции управления заказами отсутствует расширенная структура URL для товарных групп (ТГ). URL стал единым для всех ТГ, а товарная группа и специфичные ей атрибуты теперь указываются в теле запроса. Эти и другие архитектурные изменения были заложены в логике работы Utrace HUB. Кроме того, максимальное количество кодов маркировки при заказе через СУЗ 3.0 было расширено до 2 млн на одну товарную позицию.

Компания Utrace также готова предложить рынку услугу адаптации текущей системы маркировки к новым техническим требованиям ГИС МТ «Честный знак». В этом случае бизнес продолжает работать на уже установленном софте, а облачное решение Utrace HUB подключается только для решения задач получения новых кодов Data Matrix и автоматизации подключения к СУЗ 3.0.

«Для нас важно, чтобы продукты Utrace полностью соответствовали существующим регуляторным и техническим требованиям к системам маркировки. Поэтому мы оперативно реагируем на все изменения на рынке, и нашим клиентам не нужно заниматься модернизацией собственными силами — нововведения становятся им доступны автоматически», – сказал Василий Савин, директор по консалтингу компании Utrace.

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