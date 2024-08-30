Станция «Дуо Макс» получила масштабное обновление

Станция «Дуо Макс» получила большое обновление, которое принесло множество долгожданных функций, а также исправление известных ошибок. Уже сегодня пользователям стали доступны новые приложения, обновленный браузер, функции навигации с помощью свайпов и многое другое. До конца года появятся такие нововведения, как расширенная функциональность встроенной камеры, возможность подпевать любимым песням и еще несколько полезных функций. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С новым обновлением для станции «Дуо Макс» расширяется функциональность устройства. По многочисленным просьбам пользователей мы добавили возможность выбирать и устанавливать различные приложения для просмотра видеоконтента и развлечений. Например, вы сможете смотреть фильмы, сериалы и видео с любимых платформ или играть в игры на тач-экране. Список приложений будет постепенно пополняться.

Управление интерфейсом станции «Дуо Макс» станет удобнее благодаря жестам. Например, если вы хотите вернуться на главный экран после открытия приложения, достаточно провести пальцем снизу экрана вверх. Если нужно вернуться на предыдущий экран, сделайте свайп от левого края к центру. Эти жесты делают использование устройства более интуитивным и привычным.

Теперь можно искать видео не только голосом, но и с помощью клавиатуры на тач-экране. Это особенно удобно, если вы хотите уточнить свой запрос или предпочитаете вводить его вручную. Результаты поиска будут включать все доступные видеоплатформы, что делает процесс поиска более гибким и удобным — просто скажите «Алисе», что хотите включить. Например: «"Алиса", найди самые смешные видео с животными». А если хотите смотреть видео на каком-то конкретном сервисе, просто уточните запрос, например: «"Алиса", найди "Музлофт" на Rutube».

Теперь встроенный браузер на станции «Дуо Макс» будет запускаться со стартовой страницы, где вы найдете поисковую строку, избранные сайты и историю поиска. Это обновление значительно упрощает процесс интернет-серфинга. Например, если вы ищете рецепты или интересные статьи, вам больше не нужно брать в руки телефон — достаточно воспользоваться браузером на «Дуо Макс».

Станция «Дуо Макс» теперь поддерживает использование нескольких профилей. Каждый член семьи может авторизоваться со своей учетной записью «Яндекса», чтобы получать персонализированные рекомендации музыки и видео. Также теперь «Алиса» сможет запоминать владельцев станции «Дуо Макс» по голосу, как и на других станциях. Достаточно сказать: «"Алиса", давай познакомимся», и начнется процесс знакомства, что позволит виртуальному ассистенту предлагать вам персонализированные рекомендации. Например, вы можете настроить устройство так, чтобы оно предлагало вам ретро и джаз, а вашим детям — современную музыку без смешивания предпочтений.

С новым обновлением родители смогут более эффективно контролировать взаимодействие детей с устройством. Например, можно установить PIN-код для выхода из детского аккаунта или ограничить доступ к определенным приложениям. Это особенно полезно, если вы хотите обеспечить безопасность и соответствие контента возрасту ребенка.

В ближайших обновлениях станция «Дуо Макс» получит функцию поиска видео по онлайн-кинотеатрам. Это значит, что вы сможете не только найти интересующий вас фильм или сериал, но и узнать, в каких онлайн-кинотеатрах его можно посмотреть. Например, если вы захотите посмотреть новый фильм, вам достаточно будет произнести его название, и «Алиса» предложит вам все доступные варианты.

Теперь владельцы станции «Дуо Макс» могут совершать и принимать звонки между своими станциями и приложением «Дом с Алисой». Например, когда вы находитесь вне дома, вы сможете позвонить на свой «Дуо Макс» со смартфона, чтобы передать сообщение семье или напомнить о чем-то важном.

Любители петь получат возможность использовать станцию «Дуо Макс» в качестве караоке-системы. В музыкальном плеере появится возможность выводить текст песни, который будет показывать слова песен строчка за строчкой. Например, вы сможете подпевать любимым трекам, как в настоящем караоке.

Обновление добавит возможность полноценного поиска музыки по исполнителям, альбомам и плейлистам, что значительно улучшит опыт использования станции «Дуо Макс» для меломанов. Например, если вы ищете определенный альбом или хотите исследовать новые треки, теперь это можно будет сделать прямо на устройстве.

В конце года станция «Дуо Макс» получит обновление встроенной камеры. С ее помощью пользователи смогут управлять воспроизведением контента с помощью жестов.

Появится возможность управления временем, которое дети могут проводить за устройством. Например, вы сможете установить лимиты на просмотр видео, а также настроить режим дня, чтобы дети не могли использовать устройство в определенные часы. Это поможет родителям контролировать «экранное время» и обеспечит гармоничный режим дня для детей.