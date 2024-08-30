«СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов

Российские разработчики «СберТех» и «Рускомтехнологии» объявили о совместимости своих продуктов: сервера для балансировки нагрузки сайтов с высоким трафиком Platform V SynGX и программно-интеллектуальной платформы мониторинга «Ключ-Астром». Это позволит использовать единое окно системы мониторинга для отслеживания производительности серверов Platform V SynGX, установленных в инфраструктуре заказчика, быстро находить и устранять ошибки. Продукты подходят для задач импортозамещения и включены в Реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V SynGX — это сервер для балансировки нагрузки и маршрутизации запросов к критически важным для бизнеса веб-ресурсам. Решение разработано на базе Nginx для реализации нагруженных сценариев — сайтов и веб-сервисов с большим количеством пользователей и высокими пиковыми нагрузками. Для работы с высоким трафиком в сложных промышленных конфигурациях в продукт были добавлены такие функции, как проверка работоспособности узлов, расширенные возможности мониторинга, продвинутые правила балансировки нагрузки. «СберТех» обеспечивает регулярное обновление продукта, что гарантирует заказчикам актуальную и безопасную версию веб-сервера с технической поддержкой от вендора.

«Ключ-Астром» обеспечивает комплексный подход к мониторингу систем заказчика. Решение предоставляет ответы о производительности приложений, их базовой инфраструктуре и опыте конечных пользователей. Контроль производительности Platform V SynGX, как важного компонента обеспечения отказоустойчивости работы сайтов, порталов и веб-сервисов, является обязательным процессом для инженерной службы. Возможность осуществлять мониторинг Platform V SynGX в рамках платформы «Ключ-Астром» облегчает поддержку инфраструктуры, повышает ее эффективность и позволяет оценивать влияние работы приложения на бизнес-показатели.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «“Ключ-Астром” позволяет агрегировать метрики производительности серверов, а также оперативно предоставлять критически важную информацию инженерным службам и бизнесу. На основе полученных данных можно принимать решения об эффективности работы сайта и бизнес-приложений. Использование Platform V SynGX с решением «Рускомтехнологии» — одного из лидеров в сегменте мониторинга ИТ-приложений — обеспечит бизнесу высокопроизводительную и непрерывную работу веб-сервисов».

Иван Кулешов, генеральный директор «Рускомтехнологии»: «Platform V SynGX является российской заменой одного из самых популярных обратных прокси-серверов Nginx. Кроме того, решение предлагает расширенный функционал для обеспечения отказоустойчивости при высоких нагрузках. Добавление этого целевого продукта к компонентам, которые мы можем отслеживать, востребовано рынком и было выполнено в короткие сроки».