Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft выпустила новый релиз решения «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления касаются поддержки нового формата универсальных передаточных документов (версия 5.02, приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@), а также содержат улучшения пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков.

Нововведения в формате УПД существенно меняют его структуру. Теперь сведения об МЧД можно указывать внутри файла УПД или метаданными, кроме того, доступно внесение сведений о бумажной доверенности. Появилась возможность указывать стоимость прослеживаемого товара без НДС в рублях, информацию об амортизационной группе, коде вида основных фондов и сроке полезного использования основных средств.

Обновленный формат УПД позволяет удобно использовать документ для отражения перемещений имущества внутри организации и при передаче товаров на ответственное хранение. На сайте ФНС опубликован перечень кодов для формирования информации о специальных обстоятельствах создания первичного документа. Каждый код соответствует определенным бизнес-операциям.

Изменен порядок заполнения строки «5а» счета-фактуры: в новом формате необходимо указывать наименование, номер и дату документа об отгрузке, на основании которого выставлен счет-фактура. Скорректирована структура формирования и указания адресов, добавлены новые коды для нефтепродуков и предусмотрена возможность внесения дополнительных сведений о некоторых видах подакцизных товаров.

Кроме того, в обновленном формате можно указать данные о типе подписи — КЭП, НЭП или ПЭП, если они применяются участниками сделки, и о дате подписания документа.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» позволяет работать с УПД в новом формате в интерфейсе системы и через API. Для того, чтобы пользователям было проще работать с документами, поддержана возможность формирования привычной печатной формы.

Система «Цитрос ЮЗ ЭДО» еще до отправки документа через оператора ЭДО (и далее — контрагенту) на своей стороне валидирует корректность формата документов, что сокращает риски ошибок, возникновения проблем с контрагентами и госорганами. Соблюдение корректности формата для документа формализованного типа — это одно из обязательных условий обеспечения его юридической значимости.

К другим доработкам в релизе относятся улучшения интерфейса «Цитрос ЮЗ ЭДО». Так, изменен процесс подписания и формирования ответных титульных листов для входящих формализованных документов, обновлена обработка протокола проверки некорректной электронной подписи вторичных документов, полученных от оператора ЭДО «Контур.Диадок».

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — это система юридически значимого электронного документооборота. Обеспечивает одновременный обмен документами с контрагентами через нескольких операторов ЭДО. Внутри холдинга документооборот бесплатен и осуществляется через собственного виртуального оператора. «Цитрос ЮЗ ЭДО» — единое окно для работы с юридически значимыми электронными документами, настраивается с учетом специфики ведения документооборота, поддерживает маршрутизацию по правилам и пакетную обработку документов.

«Несмотря на то, что применение нового формата УПД станет обязательным с 1 апреля 2025 г., мы уже реализовали данную функциональность в «Цитрос ЮЗ ЭДО». Это важно для наших заказчиков, которые заранее готовятся к исполнению новых требований ФНС. Являясь российским разработчиком, мы внимательно следим за изменениями в законодательстве и своевременно реагируем на них», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос», компания SL Soft (ГК Softline).