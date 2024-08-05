«Диасофт» автоматизирует ведение индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

Компания «Диасофт» поддержала операции по открытию и учету счетов ИИС-3 в продукте «Брокерское обслуживание», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

С 1 января 2024 г. клиентам – физическим лицам доступно открытие индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), которые расширяют возможности текущих инвестиционных счетов (ИИС-1 и ИИС-2). Соответствующие поправки внесены в федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Налоговый кодекс России.

Среди основных отличий ИИС-3 – возможность открывать до трех счетов одновременно, выводить деньги в особых жизненных ситуациях, получать комбинированный налоговый вычет, получать доходы по ценным бумагам только на инвестиционный счет. ИИС-3 обладает увеличенным сроком инвестирования и не имеет ограничений в пополнении счета в течение года.

Индивидуальные инвестиционные счета «старого» типа могут быть конвертированы в инвестиционные счета третьего типа с учетом срока открытия «старого» счета. С 1 января 2024 г. можно открывать новые инвестиционные счета только третьего типа.

В ближайшее время в продукте «Брокерское обслуживание» будут автоматизированы следующие операции: автоматический расчет сроков инвестирования, в том числе при конвертации инвестиционных счетов «старого» типа в ИИС-3; зачисление денежных средств на ИИС-3 без контроля лимита зачислений; вывод денежных средств со счетов ИИС-3 в особых жизненных ситуациях; погашение задолженности; закрытие договоров ИИС-3 с расчетом и удержанием/возвратом НДФЛ.

«Совместно с нашими клиентами мы получили опыт поддержки индивидуальных инвестиционных счетов нового типа. Далее нам предстоит автоматизировать бизнес-процессы по работе с данными счетами. Доработки позволят инвесторам – клиентам банков воспользоваться всеми преимуществами ИИС-3», – отметил Сергей Круглов, руководитель продукта «Брокерское обслуживание» компании «Диасофт».