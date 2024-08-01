ДОМ.РФ внедряет искусственный интеллект в процесс подбора ИТ-специалистов

ДОМ.РФ запустил пилотный проект по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для анализа резюме кандидатов на ИТ-вакансии. Проект направлен на оптимизацию процесса найма и повышение эффективности подбора ИТ-специалистов, таких как DevOps-инженеры, Backend- и Frontend-разработчики, системные и бизнес-аналитики и другие.

Лаборатория искусственного интеллекта ДОМ.РФ разработала сервис на базе ИИ, который помогает проверять резюме на соответствие необходимым навыкам. Используя данные об успешных кандидатах за последний год, алгоритмы искусственного интеллекта оценивают резюме по таким критериям, как опыт работы, навыки, выполняемые задачи и образование.

«Рейтингование резюме поможет HR-специалистам группы компаний быстрее находить наиболее релевантных кандидатов, сокращая время на просмотр и оценку каждого резюме вручную. В скоринговую модель для каждой позиции мы заложили конкретные параметры и навыки, необходимые для работы над задачами нашей компании. Решение может анализировать до нескольких тысяч резюме в час и ранжировать их по степени соответствия профилю вакансии. Авторы, чьи резюме больше всего подходят под требования, будут приглашены на очные собеседования с рекрутерами раньше других кандидатов», – рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

По оценкам ДОМ.РФ, использование ИИ-технологий сокращает на 30% сроки первичного анализа резюме для последующей передачи подборки резюме нанимающим менеджерам, также уменьшается влияние человеческого фактора при выборе кандидатов. При этом решение по приёму на работу по-прежнему остаётся в зоне компетенций сотрудников HR-департамента.

«Мы используем искусственный интеллект для оптимизации процессов – от найма, где технология существенно сокращает время на анализ и подбор релевантных резюме, до работы с персоналом, когда нам нужно оценить вовлеченность сотрудников, рекомендовать обучение для профессионального развития, предложить пути роста в компании. Новый подход в применении искусственного интеллекта позволит нам не только повысить скорость и точность подбора сотрудников в группу компаний ДОМ.PФ, но и более эффективно формировать кадровый резерв ИТ-специалистов, необходимых сегодня строительной отрасли», – подчеркнул директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов.

В 2024 году ДОМ.PФ второй год подряд занял первое место среди работодателей в сегменте «Строительство и недвижимость» рейтинга HeadHunter среди крупных компаний. В общем рейтинге рекрутинговой платформы госкомпания вошла в Топ-20.