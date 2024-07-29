«Байкал Сервис» отправил почти 2,5 млн документов по ЭДО

За первое полугодие 2024 г. в транспортной компании «Байкал Сервис» количество отправляемых документов через сервисы электронного документооборота (ЭДО) увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Байкал Сервис».

По словам руководителя службы взаиморасчетов ООО «Байкал-Сервис ТК» Сергея Поляева, основной причиной перехода на электронный документооборот стали пожелания клиентов, так как ЭДО значительным образом упрощает взаимодействие между партнерами и компанией.

«Благодаря преимуществам ЭДО все больше клиентов компании используют электронные документы. Сейчас мы отправляем свыше 500 тыс. документов ежемесячно, и эта цифра постоянно растет, – отметил Сергей Поляев. – Несомненными плюсами ЭДО являются скорость отправки и получения документов, а также значительная экономия материальных ресурсов – бумаги, расходников, что немаловажно и с точки зрения экологии. Также это значительное сокращение трудовых ресурсов – весь объем документов обрабатывает всего три сотрудника».

Весомым аргументом в пользу ЭДО является возможность контроля и централизации отправки – все документы отправляются из одного места и процесс рассылки максимально прозрачен для контроля и обработки запросов.

«В то время, когда многие работники работают удаленно или используется аутсорсинг, клиентам удобнее видеть документ на экране в любой точке страны, а не бумажный вариант где-то в офисе, – сказал Сергей Поляев. – Только с начала года объемы электронного документооборота в «Байкал Сервисе» увеличились почти в 1,5 раза – сотрудниками компании было отправлено почти 2,5 млн документов, и до конца года прогнозируется дальнейший рост».

В марте 2023 г. компания «Байкал Сервис» перешла на использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) для подписания документов. На сегодняшний день все документы отправляются с помощью машиночитаемой доверенности. Еще одним важным направлением в рамках ЭДО является работа с электронными накладными.