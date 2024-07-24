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Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
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В Подмосковье ведется нейросетевой контроль за питанием в соцучреждениях

Искусственный интеллект контролирует организацию питания в семейных и реабилитационных центрах, «Добрых домах» и других социальных учреждениях Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИИ-технологии автоматизируют процесс контроля, что позволяет сократить трудозатраты на ручную проверку. Например, нейросеть одновременно следит за питанием в 133 соцучреждениях Подмосковья. Она умеет распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и сразу замечает, если что-то не соответствует утвержденному меню. Благодаря искусственному интеллекту за десять месяцев была устранена 1 тыс. нарушений», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы контролировать питание в социальных учреждениях, искусственный интеллект использует данные мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Каждый день ответственный сотрудник учреждения фотографирует подносы с едой в разное время приема пищи и загружает фото в приложение. Нейросеть анализирует снимки и находит недочеты. Модератор проверяет их. Если нарушения подтверждаются, то ставится задача на их устранение.

Также с помощью искусственного интеллекта на территории социальных учреждений Московской области контролируется порядок и чистота.

На портале «Цифровое Подмосковье» представлены все региональные ИИ-проекты и успешные практики применения умных технологий в других субъектах России.

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