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Холдинг «Т1» – лидер среди крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Холдинг Т1 возглавил список крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews. Холдинг «Т1» продемонстрировал рекордный объем выручки в 2023 году – этот показатель превысил 222 млрд руб., что на 33,7% больше, чем в 2022 г.

«Задачи по цифровой трансформации и замещению технологий стали актуальными для компаний из самых разных отраслей экономики, а российские ИТ-игроки оказывают большую поддержку в их решении. В 2023 году холдинг «Т1» удвоил вложения в собственные проекты, представил рынку вендора НОТА и «Т1 Цифровую Академию», запустил обновленные облачные сервисы и расширил портфель продуктов. Сегодня он включает более 70 собственных программных продуктов и услуг, и мы продолжаем активно инвестировать в развитие и создание новых направлений», – сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга «Т1».

Исследовательское агентство CNews Analytics ежегодно публикует список крупнейших игроков ИТ-рынка России. В рейтинге представлены результаты топ-300 игроков отечественного рынка, поставляющих цифровые услуги, программное и аппаратное обеспечение. Данные CNews подтверждают стабильность развития ИТ-рынка в России: суммарная выручка 300 крупнейших ИТ-компаний составила 2,9 трлн руб. против 2,2 трлн руб. в 2022 г., показав прирост в 32,4%. При этом в структуре совокупной выручки ведущих игроков лидируют услуги по интеграции (45,3%) и разработке ПО (21,4%).

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