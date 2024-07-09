Технологии искусственного интеллекта смогут трансформировать российское производство

Если в ближайшие три-пять лет трансформацию производства при помощи внедрения технологий ИИ произведут крупнейшие российские заводы, это станет положительным примером для других предприятий и сможет повысить производительность труда. Об этом CNews сообщили представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Заместитель председателя правления Фонда «Сколково» по инновациям Кирилл Каем отметил, что в условиях развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий в целом стране и бизнесу приходится менять подходы к образованию и адаптации персонала, а также трансформировать производственные процессы.

«Мы находимся в моменте, когда скорость изменения технологических стеков настолько быстрая, что образовательные процессы не успевают адаптировать тех людей, которые имели старый пакет образования. Вопрос в том, насколько мы сможем подстраивать информационную и образовательную среду под скорость изменения технологий», — сказал Кирилл Каем.

Эксперт отметил, что многие говорят о рисках повсеместного внедрения ИИ, который «оставит всех нас без работы», в то же время важно, чтобы выработка на человека имела положительную тенденцию роста. При этом большинство предприятий все еще используют инструменты, к которым привыкли еще с 80-х годов ХХ(стандартизация труда, стандартные операционные процедуры (СОПы) и т. д.).

Переквалификация и обучение персонала сегодня становятся важнейшим вопросом для компаний, отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. В сегменте 40+ много рабочих рук, которые востребованы, и бизнес занимается их адаптацией. Те, кто научатся правильно отбирать сорокалетних и адаптировать их под свои процессы, получат преимущество на рынке труда, считает спикер. В то же время на рынок выходит достаточно много молодых людей, у которых «все хорошо с цифровизацией», но существует большой пул работодателей, которые все еще не готовы нанимать молодежь. Впрочем, пул тех, которые уже изменил эту «привычку», растет, сказала Оксана Сидлецкая.

Партнер «S+консалтинг» Алексей Нестеренко привел несколько цифр. Средний рост производительности труда в России составляет 1,6%, хотя в 2016–2017 гг, он достигал 3%. Но в таких странах, как США, он еще меньше — 1,4%, а в Германии — минус 0,2%. «В целом, сегодня никто не растет очень быстро. Мы смотрели в исторической перспективе и увидели, что находимся в ситуации, которая наблюдалась 100 лет назад, когда внедрялось большое количество инноваций — электрификация, массовое обучение рабочего класса», — сказал Нестеренко. Он считает, что большую роль в этом процессе будет играть ИИ. Если в ближайшие три-пять лет трансформацию производства с точки зрения внедрения технологий ИИ произведут крупнейшие российские заводы, это станет положительным примером для других предприятий.