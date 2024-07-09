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«Т1 Интеграция» и Softlogic объединят усилия в развитии ИТ-платформ для промышленных предприятий

«Т1 Интеграция», участник рынка системной интеграции в России, и российский разработчик решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) Softlogic подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут совместно разрабатывать и внедрять комплексные решения на основе нейросетевых технологий для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Т1».

Объединение экспертизы двух игроков отечественного ИТ-рынка дает возможность расширить число сценариев, при которых ИИ может быть эффективно использован на промышленных предприятиях. В частности, данную технологию планируется использовать для повышения уровня безопасности, за счет внедрения инструментов точного контроля соблюдения норм техники безопасности и охраны труда. Еще одно направление, которое компании намерены развивать в сотрудничестве, — разработка аналитического управленческого модуля для топ-менеджмента.

«Мы стремимся стать партнером первого выбора для предприятий реального сектора, поэтому в синергии с сильными технологическими вендорами, создаем новые продукты и ИТ-инфраструктуру для них. Соглашение с Softlogic позволит, в том числе, создавать востребованные нейросетевые инструменты скоринга и интеллектуального анализа видеоданных», — отметила коммерческий директор «Т1 Интеграция» Людмила Игнатова.

«Взаимодействие с «Т1 Интеграция», обладающей обширной доказанной экспертизой в работе с крупнейшими заказчиками в различных индустриях, позволит реализовать масштабные комплексные технологические проекты, кратно повысив безопасность и эффективность российского бизнеса», — сказал генеральный директор Softlogic Денис Логинов.

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