Сбербанк: внедрение продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта стало проще, чем сама разработка

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что искусственный интеллект задает основной вектор развития Сбербанка, поскольку он будет активно интегрироваться во все сферы бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин: «Искусственный интеллект задает основной вектор развития «Сбера», поскольку мы верим в то, что он будет активно интегрироваться во все сферы бизнеса. Такая быстрая интеграция станет возможной по двум причинам. Во-первых, дальнейшее качественное развитие больших языковых моделей через обучение на большом корпусе знаний из разных областей и дальнейшее дообучение на доменных знаниях, а также рост вычислительной эффективности подобных моделей. Вторая причина — внедрение продуктов на основе генеративного ИИ стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным».

Сбербанк уделяет пристальное внимание революционным (Disrupt) инициативам, за счет которых осуществляется комплексная трансформация бизнес-модели. Управление этой частью портфеля вынесено в отдельный трек с использованием венчурного подхода к распределению ресурсов и одобрению инициатив.

Александр Ведяхин: «Мы стараемся быстро тестировать гипотезы бизнеса в рамках этих инициатив ограниченным ресурсом и в случае успеха выдаем дополнительный ресурс для реализации пилотов и тиражирования. В Disrupt-части портфеля мы сейчас управляем более чем 70 инициативами, 45% которых уже находятся на этапах пилота и тиража. 40% Disrupt-портфеля сейчас направлено на аугментацию наших сотрудников, но мы также активно инвестируем в радикальное изменение клиентского опыта в сегментах B2C (35%) и B2B/G (25%)».

Александр Ведяхин также подчеркнул, что Сбербанк развивает ИИ не только чтобы добавить ценности банковскому бизнесу и экосистеме, но и чтобы помочь стране сохранить лидерство по ряду ключевых направлений. Сбербанк является центром компетенций по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с Правительством России о развитии высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект».