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60 команд в одной системе: ГК «Миррико» оптимизировала работу всех сервисных отделов с помощью ITSM 365

Группа компаний «Миррико», производитель специализированной химии и оборудования для топливно-энергетического комплекса, завершила проект оптимизации сервисных отделов, внедрив систему автоматизации ITSM 365. Об этом CNews сообщили представители ITSM 365.

Ранее «Миррико» сталкивалась с проблемами неэффективного взаимодействия между службами поддержки и другими подразделениями. Заявки обрабатывались вручную, сроки выполнения сдвигались, не хватало прозрачности выполнения задач и учета трудозатрат.

Внедрение service desk позволило изменить ситуацию: теперь заявки от пользователей принимаются через различные каналы, но регистрируются и обрабатываются в единой системе. Это обеспечило оперативность выполнения задач даже при росте объема заявок без необходимости расширения штата.

Система предоставила «Миррико» функционал для аналитики и мониторинга: статистику по базе знаний, учет трудозатрат и кастомные канбан-доски.

На основе ITSM 365 холдинг внедрил системный подход к организации работы всего департамента ИТ и цифровизации, а также упростил решение типовых задач в отделах вне ИТ.

«Для нас основная ценность сервис деск системы — это поддержка работоспособности всех сервисов и своевременная помощь сотрудникам при возникновении проблем», — сказала Мария Горюнова, руководитель группы автоматизированных систем управления предприятием, ГК «Миррико».

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