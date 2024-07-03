Искусственный интеллект от МТС проконтролирует безопасность в Красноярском Фанпарке «Бобровый лог»

ПАО «МТС» поможет контролировать безопасность канатно-кресельных дорог Фанпарка «Бобровый лог». Решение на базе искусственного интеллекта способно контролировать лесную просеку с деревьями вдоль линий канатных дорог. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС развернула систему онлайн-видеомониторинга лесной просеки вдоль канатных дорог К1 и К2 на территории Фанпарка «Бобровый лог». Комплекс интеллектуального видеонаблюдения в режиме реального времени анализирует наклон деревьев, растущих вдоль канатных дорог, а также следит за движением подъемников и выявляет внештатные ситуации. Камеры помогают получить точное местоположение деревьев, чей наклон превышает допустимый порог — даже во время дождя, снегопадов, тумана и порывистого ветра.

Контроль лесной просеки вдоль канатно-кресельных дорог обеспечивается с помощью нескольких десятков лазерных датчиков, проецирующих виртуальный барьер по обеим сторонам воздушного пути кресел. Обнаружить потенциально критические ситуации помогают 42 умные видеокамеры. Деревья, пересекающие линию безопасности, отображаются в специальном ПО как требующие внимания службы эксплуатации. Искусственный интеллект в режиме 24/7 анализирует данные с камер и передает информацию о любой внештатной ситуации на рабочее место оператора ситуационного центра в виде тревожного сообщения с указанием места инцидента. Кроме того, установленные камеры способны обнаруживать скопления людей, забытые и подозрительные предметы, фиксировать случаи вандализма, похищения имущества и конфликты.

«Сегодня технологии умного видеонаблюдения все чаще применяют не только для защиты людей, но для заботы об окружающей среде — многие заповедники и национальные парки внедряют онлайн-мониторинг территорий с целью сохранения природной экосистемы. Более того, цифровые решения уже доказали свою эффективность и для сохранности лесов и недопущения природных катастроф. Совместный с Фанпарком «Бобровый лог» проект демонстрирует широкий набор сценариев видеонаблюдения и продолжает череду социально важных инициатив МТС», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«Благодаря внедрению цифровых решений мы снижаем человеческий фактор при контроле лесной просеки и обеспечении безопасности гостей на канатных дорогах. Наш совместный проект с МТС, учеными, проектировщиками и экспертами лесозащиты — это уникальный опыт решения задачи промышленной безопасности с сохранением экосистемы Национального парка «Красноярские Столбы». Тысячи деревьев в любимом месте жителей и гостей Красноярска окутаны вниманием и заботой сотрудников «Бобрового лога» и цифровых систем дистанционного мониторинга. В базе данных Фанпарка более 6 тыс. деревьев, за санитарным состоянием которых ведется постоянный контроль. Мы благодарны МТС — цифровому партнеру Фанпарка, который помог реализовать этот масштабный и важный для региона проект», — отметил руководитель Фанпарка «Бобровый лог» Константин Нестеров.

Умное решение от МТС — это часть проекта технического перевооружения канатных дорог в Фанпарке «Бобровый лог». Дополнительно в реализации данного проекта используются датчики вертикальной устойчивости деревьев, разработанные под условия Фанпарка, с учетом климата и рельефа гористой местности; фиксирующая тросовая система «кэблинг», позволяющая укрепить требующие дополнительного контроля отдельно стоящие деревья за счет расположенных рядом здоровых деревьев. Проект также основан на использовании анализа архивных, текущих и прогнозных метеоданных и работе ситуационного центра, осуществляющего мониторинг работы всех элементов системы. Над комплексным проектом помимо МТС работали специалисты в области лесоохраны, университеты и крупные предприятия края.