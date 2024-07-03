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Цифровизация Искусственный интеллект axenix
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Искусственный интеллект поможет сделать график общественного транспорта удобнее для пассажиров

Тестовая эксплуатация отечественного ИТ-решения для планирования движения общественного транспорта готовится к старту в Сочи. С помощью видеоаналитики на основе искусственного интеллекта сервис оценивает загрузку остановок и в режиме реального времени передает данные городским властям. Благодаря этому ответственные ведомства могут оперативно корректировать графики и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Решение разработал технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Программное обеспечение на основе алгоритмов от NtechLab подключается к городским камерам видеонаблюдения. В среднем каждые пять минут изображение с камер анализируется искусственным интеллектом на предмет загруженности людьми остановок общественного транспорта.

Вся анализируемая информация предоставляется в реальном времени, в том числе в специальном Telegram-боте. Также через бот направляются предупреждения о том, что на остановке образовалась толпа. Эти данные позволят городским властям оперативно корректировать графики и маршруты общественного транспорта, чтобы избежать давок и излишнего скопления ожидающих пассажиров.

«Сегодня наше решение очень ждут в регионах, ведь оно позволяет не только грамотно спланировать маршруты общественного транспорта в новых районах, но и проанализировать загруженность действующих направлений. Кроме того, решение поможет побороться с «серыми» маршрутками, которые продолжают выходить на дороги и подвергать опасности пассажиров. Городские власти сегодня предпочитают не дожидаться жалоб от граждан на сбои в общественном транспорте, а реагировать на нарушения моментально, что позволяет им сделать наш сервис», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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