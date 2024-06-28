В «Ситилинке» появился новый портативный модем ZTE U10S Pro

В «Ситилинке» стартовали продажи нового портативного модема ZTE U10S Pro. Среди особенностей модели стоит отметить цветной ЖК-дисплей с основной информацией о работе устройства, стандарт связи Wi-Fi 6, аккумулятор на 3000 мАч, компактные размеры корпуса и стильный дизайн. Об этом CNews сообщили представители Ситилинка.

Информативный ЖК-дисплей

На лицевой панели модема расположился жидкокристаллический цветной дисплей со всей необходимой информацией. Он отображает скорость соединения, мощность сигнала, количество трафика, уровень заряда и QR-код для быстрого подключения других устройств. Виджеты можно листать с помощью кнопки на боковой грани.

Wi-Fi 6 и 4G

ZTE U10S Pro работает в сетях 4G, и единственный из существующих портативных модемов поддерживает стандарт связи Wi-Fi 6. Возможно одновременное подключение до 32 устройств.

В «Ситилинке» появился новый портативный модем ZTE U10S Pro

До 10 часов без подзарядки

Модем оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч. По словам производителя, ZTE U10S Pro способен автономно работать до 10 часов в зависимости от нагрузки. Для зарядки устройства предусмотрен разъем USB Type-C.

Стоимость модема ZTE U10S Pro на старте продаж составит 3,99 тыс. руб.