CorpSoft24 перевела информационные системы ВДНХ на платформу «1С: Предприятие 8»

Компания CorpSoft24 завершила проект внедрения и развития информационных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью ВДНХ. Общее количество пользователей «1С:Предприятие 8» превышает 1000 сотрудников выставочного комплекса. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) – столичный выставочный комплекс, входит в топ-10 крупнейших выставок мира. На сегодняшний день ансамбль ВДНХ представляет собой сложный комплекс зданий, сооружений, паркового хозяйства и других объектов.

Цифровая трансформация системы управления операционной и финансовой деятельностью выставки продолжается несколько лет. Основные задачи, поставленные руководством ВДНХ – с помощью внедренных информационных систем повысить достоверность и оперативность получаемых сведений о финансовой и хозяйственной деятельности, улучшить управляемость выставочным комплексом, снизить затраты на ведение учета и формирование отчетности.

По результатам открытого конкурса подрядчиком была выбрана компания CorpSoft24. В качестве новой платформы для учетной системы предприятия было взято решение «1С:Управление холдингом 8».

Проект реализовывался в три этапа. Первый включал в себя перевод компании с работы в исторической системе на «1C:Управление холдингом 8». Второй – автоматизацию документооборота и управления арендой, третий – внедрение централизованных казначейства и закупок по 223 ФЗ и 44 ФЗ.

В настоящее время основной проект цифровой трансформации ВДНХ завершен, осуществляется расширение внедренных решений «1С». Для повышения производительности корпоративной информационной системы ВДНХ, часть решений было перенесено на облачную инфраструктуру CorpSoft24.

За два года компания CorpSoft24 выполнила полное обследование ИТ-инфраструктуры и исторических систем ВДНХ, спроектировала новую функциональную архитектуру корпоративной информационной системы, настроила и внедрила типовой функционал решений «1С» и разработала дополнительные функции, согласно требованиям ВДНХ.

Все используемые решения «1С», ставшие ядром новой ИТ-инфраструктуры, были интегрированы с внешними системами. Затем были проведены испытания, обучение пользователей, после чего система была переведена в опытно-промышленную эксплуатацию.

В рамках проекта на платформе «1С:Предприятие 8» были автоматизированы бухгалтерский и налоговый учет ВДНХ, включая распределение муниципальных и федеральных субсидий, согласование договорных документов, а также весь входящий, исходящий и внутренний электронный документооборот, казначейство и корпоративные закупки по 223 ФЗ и 44 ФЗ.

В качестве отдельного подпроекта на ВДНХ было внедрено решение «1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для «1С:Управление холдингом 8». На территории выставки расположено более 300 крупных объектов различного назначения и типа, в которых располагаются более 300 постоянных арендаторов и более 200 сезонных арендаторов на площади более 70 тыс. кв. м. Ежегодно проводятся более 100 выставок различного характера и тематики. В результате внедрения была решена задача комплексной автоматизации процессов, связанных с управлением недвижимостью, автоматизировано более 150 рабочих мест.

«CorpSoft24 с нуля спроектировала и внедрила новую корпоративную информационную систему ВДНХ на отечественной платформе, создав возможности для оперативного и прозрачного управления выставочным комплексом и проведения международных выставок. В проекте внедрения активно участвовали сотрудники ДИТ ВДНХ и функциональные лидеры по каждому направлению», – отметил Олег Гуцуляк, заместитель генерального директора компании CorpSoft24.

«Благодаря сотрудничеству с компанией CorpSoft24 мы полностью изменили ландшафт информационной инфраструктуры. Масштабная работа с CorpSoft24 в качестве технологического партнера позволила нам безболезненно отказаться от исторических систем, создать единую среду управления выставкой. Это не только скажется на удобстве операционной работы, но и должно дать ощутимый экономический эффект», - сказал Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем ВДНХ.