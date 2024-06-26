BM Group и «Философт» объявляют о стратегическом партнерстве

Компании BM Group и «Философт» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Это сотрудничество открывает новые возможности для обеих компаний и их клиентов, ускоряя процесс цифровизации всей отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

«Мы рады, что BM Group выбрала нашу компанию в качестве стратегического партнера по цифровизации, – сказал Иван Власов, генеральный директор «Философт». – Мы уверены, что наше сотрудничество приведет к созданию высококачественных и инновационных решений, которые внесут значительный вклад в развитие отрасли недвижимости».

Один из продуктов «Философт» – Цифровая модель рынка недвижимости – уже интегрирован в работу BM Group. Однако это лишь начало взаимодействия двух компаний, которые планируют дальнейшее сотрудничество и интеграцию других продуктов компании «Философт».

«Наша команда с нетерпением ожидаем начала работы по этому направлению и уверены, что совместные усилия приведут к созданию высококачественных и технологичных решений», – сказал Дмитрий Павлов, директор по маркетингу BM Group.

BM Group уже протестировала решение «Цифровая модель рынка» и внедряет ERP-систему от «Философт». Ожидается, что это повысит эффективность работы компании, способствуя ее росту и масштабированию для достижения амбициозных стратегических целей. Компания заинтересована в «умнификации» новостроек в малых городах, что является следующим этапом развития продуктовой стратегии. Также рассматривается возможность внедрения сервиса «Мажордом» на перспективных проектах.