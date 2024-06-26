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Beeline Cloud поддерживает развитие ИИ в здравоохранении

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud реализовал проект для компании «К-Скай», отечественного разработчика искусственного интеллекта для здравоохранения и резидентом Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Благодаря облачным решениям удалось значительно улучшить производительность и безопасность платформы Webiomed, обеспечив высокую надежность и гибкость ИТ-инфраструктуры. Beeline Cloud предоставил высокопроизводительные виртуальные серверы и системы хранения данных, а также решения для обеспечения безопасности.

Ключевые результаты проекта: сокращение времени на развертывание новых сервисов; обеспечение надежного и безопасного хранения данных; повышение масштабируемости и гибкости ИТ-инфраструктуры.

«Мы рады, что смогли помочь нашим партнерам в достижении важных целей. Облачные решения обеспечили необходимую масштабируемость и надежность для поддержки инновационной платформы Webiomed. Мы уверены, что этот кейс откроет новые возможности для дальнейшего развития технологий ИИ в сфере здравоохранения», - сказал коммерческий директор Beeline Cloud Сергей Кондратьев.

«Партнерство с Beeline Cloud предоставляет нам возможность масштабирования ресурсов в зависимости от растущих потребностей и позволяет, в свою очередь, эффективно управлять нагрузками и обеспечивать стабильную работу платформы Webiomed, что крайне важно для внедрения нашего решения», — отметил Роман Новицкий, генеральный директор ООО «К-Скай».

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