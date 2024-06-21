ЦППК запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников

С 22 июня 2024 г. для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам — больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Теперь федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом просто прикладывать ее к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Подмосковья. Главное — соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру.

«Мы продолжаем развивать возможности нашей цифровой системы и масштабировать ее на все категории пассажиров, — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты. Она позволяет существенно ускорить время прохода на посадку к поездам ЦППК, поскольку больше не нужно обращаться в кассу при каждой поездке».

Если на остановочном пункте нет валидирующих устройств, то, как и раньше, для проезда оформляется разовый льготный билет в кассе или БПА.

В число федеральных льготников входят люди с ограниченными возможностями, ветераны боевых действий, труженики тыла и другие категории.