«Инферит Клаудмастер» обновляет FinOps-платформу: больше гибкости в управлении облачными затратами в новом релизе

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК «Софтлайн») представила обновление, направленное на расширение возможностей оптимизации затрат на облачную инфраструктуру. Обновление включает в себя добавление новых видов рекомендаций для оптимизации затрат на облачную инфраструктуру, кастомизации существующих видов рекомендаций и улучшения алгоритмов поиска «Зомби-ВМ». Об этом CNews сообщили представители ГК «Софтлайн».

«Инферит Клаудмастер» — российская FinOps-платформа для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру. Платформа на 100% автоматизирует процесс сбора и хранения данных о затратах, показывает реальное и прогнозируемое потребление облачных ресурсов, и помогает оптимизировать до 30% ресурсов без снижения производительности, сокращая расходы на облако. Совместима с решениями российских облачных провайдеров («Яндекс Облако», «Инферит Облако» и др.), а также поддерживает виртуализацию на базе VMware.

Новые возможности FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер»

Добавлены новые виды рекомендаций по резервируемому потреблению и по изменению конфигурации для Compute Cloud.

Индивидуальная кастомизация настроек рекомендаций, позволяющая пользователям тонко настраивать параметры вывода рекомендаций под свои нужды и процессы.

Реализована возможность скачивания отчета в формате таблицы, содержащей подробную информацию об объектах для быстрого поиска. Например, в таблице можно увидеть ID ресурcов и каталогов, в которых они размещаются.

Усовершенствованы алгоритмы поиска и настройки отображения рекомендаций по «Зомби-ВМ» — виртуальным машинам, которые потребляют ресурсы, но не выполняют полезную работу.

Расширены возможности сравнительной аналитики между заданными периодами с детализацией по изменениям затрат.

«Мы постоянно работаем над развитием нашей FinOps-платформы, опираясь на обратную связь клиентов. Это обновление — значительный шаг вперед в повышении эффективности управления облачными затратами. Наша цель — сделать процесс оптимизации максимально простым, удобным и гибким. Обновленная платформа "Инферит Клаудмастер" — это мощный и интуитивно понятный инструмент для эффективного FinOps-управления, который подстраивается под задачи конкретного бизнеса. И мы продолжим совершенствовать наш продукт, предвосхищая запросы клиентов и предоставляя им максимальную ценность», — сказал Андрей Гуляев, менеджер продукта «Инферит Клаудмастер».