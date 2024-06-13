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МГУ о применении мультимодальных больших языковых моделей в видеоаналитике

Ученые МГУ провели исследование по проблеме перевода видео в текст, что позволит значительно сократить время поиска необходимой информации и повысить эффективность ее обработки. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

С появлением эпохи больших данных видеоконтент стал ключевым источником информации и развлечений. Однако, быстрый обзор огромного объема видеоматериала стал проблемой, занимающей много времени. Для ускорения этого процесса и извлечения ценной информации из видео были разработаны алгоритмы перевода видеопоследовательностей в текст.

Перевод видео в текст представляет собой сложную задачу, решение которой становится все более актуальным в современном мире. Одним из перспективных подходов к этой проблеме являются мультимодальные модели, способные обрабатывать данные разных модальностей, включая текст, аудио и изображения.

В недавнем исследовании, проведенном специалистами, был проведен сравнительный анализ методов перевода видео в текст с использованием классификатора CLIP и различных мультимодальных моделей. Архитектуры различных подходов были тщательно изучены, выявлены их сильные и слабые стороны, а также определены ключевые направления для улучшения результатов, включая увеличение длительности видео и более детальное описание содержания.

«Наше исследование показывает значительный прогресс в области развития мультимодальных больших языковых моделей позволяющих переводить видео в текст, – отметил сотрудник кафедры информационной безопасности ВМК МГУ Евгений Альбинович. – Эти модели открывают новые возможности для более эффективного анализа видеоматериала и извлечения ценной информации из него».

Это исследование является важным шагом в направлении разработки более точных и эффективных методов перевода видео в текст, что существенно упростит и ускорит обработку мультимедийной информации в цифровой эпохе.

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