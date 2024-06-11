«Валента Фарм» перешла на ЭДО в грузоперевозках с помощью «Контура»

«Валента Фарм» — первая компания на фармацевтическом рынке, которая автоматизировала процесс перевозки лекарственных препаратов от производителя к дистрибьютору с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН). Оператором электронного документооборота выступил сервис «Логистика» от «Контура». Отказ от бумажных документов позволит оптимизировать бизнес-процессы и повысить безопасность операций в отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Переход проходил в несколько этапов. На первом этапе специалисты «Контура» изучили процессы компании и определили сценарии грузоперевозок. Затем сервис «Логистика» был интегрирован с учетной системой SAP ERP. Первая тестовая поездка прошла в начале февраля 2024 г.: «Валента Фарм», как производитель лекарственных препаратов, выступила в роли грузоотправителя, а один из трех крупнейших дистрибьюторов на российском фармацевтическом рынке — грузополучателем.

Дмитрий Вишневский, директор департамента по логистике АО «Валента Фарм»: «Переход на электронный документооборот дает возможность решать глобальные задачи в сфере логистики, автоматизируя внутренние и внешние бизнес-процессы. Это позволяет сэкономить время наших сотрудников и избавиться от потребности хранить бумажные документы в архивах. Цели амбициозные, до этого момента никто из наших коллег публично не заявлял о переходе на ЭТрН. Поэтому считаем себя первыми в отрасли».

Ольга Кулагина, старший менеджер по развитию федеральных клиентов сервиса «Логистика» от «Контура»: «Для полного перехода на ЭТрН компании производителю нужно не только перестроить процессы внутри компании, но и подключить к сервису «Логистика» своих контрагентов. Специалисты «Контура» помогают ускорить и упростить этот процесс. Мы ведем переговоры с дистрибьюторами и перевозчиками «Валента Фарм», оказываем им информационную и техническую поддержку при переходе на электронные перевозочные документы».

Использование ЭТрН повышает оперативность и эффективность логистических процессов, а также делает отрасль более прозрачной. Данные о перевозках оперативно поступают в государственную информационную систему обмена электронными перевозочными документами (ГИС ЭПД) и при необходимости передаются в госорганы.

В планах компании «Валента Фарм» полностью отказаться от бумажных транспортных накладных до конца 2024 г. и оформлять документы в электронном формате.